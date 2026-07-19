Virves: ootused olid kõrgel, võidu järgi tulimegi

Eesti rallisõitja Robert Virves jätkas MM-sarjas oma võidukat seeriat, kui saavutas teist aastat järjest kodusel WRC Delfi Rally Estonial WRC2 võistlusklassis esikoha.

Virves ja kaardilugeja Jakko Viilo (Škoda) kerkisid koduse ralli liidriks pärast teist katset ning ei loovutanud seejärel liidrikohta, edestades lõpuks Teemu Sunineni (Toyota) 7,6 ning Roope Korhoneni (Toyota) 8,8 sekundiga.

"Vaadates meie tiitlivõimalusi see aasta, loomulikult eelmise aasta võitjana olid ootused kõrgel. Selle järgi tulime ja hea meel, et õnnestus," ütles Virves ERR-ile.

"Julgen öelda, et seni kõige raskem ralli karjääri jooksul. Kogu ralli vältel, esimesest kurvist alates kuni viimaseni välja niimoodi vaeva näha, pole veel ette tulnud. Päris väsitav," lisas ta.

Juuli alguses 26. sünnipäeva tähistanud Virves on sel hooajal punkte kogunud ka Keenia ning Kreeka rallil, kus teenis samuti WRC2 võistlusklassis esikoha. Eestlane on kolme ralliga kogunud 75 punktiga ning kerkis MM-sarjas teisele kohale, viie ralliga 79 punkti kogunud Korhonen on vaid nelja punkti kaugusel. Kokku saab hooaja peale punkte teenida kuuel rallil.

Esimest korda MM-rallil osalenud Patrick Enok (Škoda) saavutas WRC2 arvestuses kuuenda koha, jäädes Virvesest kahe minuti ja 2,4 sekundi kaugusele. "Arvan, et ei ole ammu olnud nii palju vahelduvat ralli jooksul, nii kiiruse kui ka teede, emotsioonide mõttes," ütles ta ERR-ile. "Vahepeal oli madalamaid ja kõrgemaid kohti, aga ju see MM nii on. Oleme koha mõttes kindlasti rahul, kiiruse mõttes näen potentsiaali kiiremini sõita."

Teist aastat järjest teeniti Eestis karjääri esimene rallivõit: kui mullu võidutses esmakordselt kõrgeimas võistlusklassis Oliver Solberg (Toyota), siis tänavu sai oma esimese võidu kätte Sami Pajari (Toyota). 24-aastane soomlane võitis ralli esimesed üheksa kiiruskatset ning kokku 18 mõõduvõtust 12, edestades lõpuks Solbergi 19,5 sekundiga.

"Suur kergendus, oleme seda saavutust juba pikka aega jahtinud. Nüüd on see tehtud," sõnas Pajari ERR-ile. "Ma ei saanudki vist kohe aru, millega me just hakkama saime. See on lihtsalt ülimalt tore tunne, tõeline kergendus."

Solberg, kes pole viimastel kuudel stabiilsust leidnud, sai nädalavahetuse jooksul tunnetuse kätte. "Olen tulemusega õnnelik. Meil on olnud mitu keerulist rallit, hea tunne on taas pjedestaalile astuda. Katse-katse haaval ehitasime kiirust. See polnud täiuslik, aga kõige tähtsam asi oli puhas ja stabiilne nädalavahetus kokku panna," sõnas rootslane.

Autoralli MM-sarja hooaeg jätkub juuli lõpus ja augusti alguses Soome ralliga.