Rally Estonia Elva kiiruskatse eel näeb võimsat driftishow'd

Driftishow algab Elvas kell 18.20. Randalu ja Reiljan läbivad 1,7 kilomeetri pikkuse linnakatse kahel korral ning plaanivad Elva jaamahoone ees sõita ka tandemis. Seejärel asuvad nad hindama Rally Estonia võistlejate sõitu, nagu tehakse driftivõistlustel. Kõrgeima punktisumma teeninud rallisõitja saab auhinnaks Panasonicu teleri.

Randalu sõnul pakkus sarnane ettevõtmine publikule head emotsiooni juba eelmisel aastal.

"Meil on hea meel, et saame olla osa Eesti ühest suurimast spordisündmusest. Vaatamata sellele, et ralliautod pole ehitatud driftimiseks, nägime juba eelmisel aastal rallisõitjate poolt häid esitusi ja usun, et see on nii ka sel aastal," ütles ta.

Lisaks driftiautodele läbivad enne võistlusautosid Elva kiiruskatse ka viis ajaloolist ralliautot, nende seas legendaarne LADA VFTS ja Ford Escort WRC. Rally Estonia Elva kiiruskatse algab kell 19.35.

Tänavusele Rally Estoniale registreerus 53 võistluspaari 23 riigist. Kolme võistluspäeva jooksul sõidetakse Lõuna-Eesti teedel kokku 18 kiiruskatset kogupikkusega 301,8 kilomeetrit.