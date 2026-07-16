X!

Rally Estonia Elva kiiruskatse eel näeb võimsat driftishow'd

Autoralli
Oliver Randalu
Oliver Randalu Autor/allikas: Jonsuu_Photography
Autoralli

Reedel, 17. juulil toimub enne Rally Estonia Elva kiiruskatset Red Bull Drift Show, kus publik saab näha driftisõitjaid Oliver Randalut ja Michael Reiljani. Kahe BMW koguvõimsus ulatub ligi 2000 hobujõuni. Üritus on pealtvaatajatele tasuta.

Driftishow algab Elvas kell 18.20. Randalu ja Reiljan läbivad 1,7 kilomeetri pikkuse linnakatse kahel korral ning plaanivad Elva jaamahoone ees sõita ka tandemis. Seejärel asuvad nad hindama Rally Estonia võistlejate sõitu, nagu tehakse driftivõistlustel. Kõrgeima punktisumma teeninud rallisõitja saab auhinnaks Panasonicu teleri.

Randalu sõnul pakkus sarnane ettevõtmine publikule head emotsiooni juba eelmisel aastal.

"Meil on hea meel, et saame olla osa Eesti ühest suurimast spordisündmusest. Vaatamata sellele, et ralliautod pole ehitatud driftimiseks, nägime juba eelmisel aastal rallisõitjate poolt häid esitusi ja usun, et see on nii ka sel aastal," ütles ta.

Lisaks driftiautodele läbivad enne võistlusautosid Elva kiiruskatse ka viis ajaloolist ralliautot, nende seas legendaarne LADA VFTS ja Ford Escort WRC. Rally Estonia Elva kiiruskatse algab kell 19.35.

Tänavusele Rally Estoniale registreerus 53 võistluspaari 23 riigist. Kolme võistluspäeva jooksul sõidetakse Lõuna-Eesti teedel kokku 18 kiiruskatset kogupikkusega 301,8 kilomeetrit.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

2026 ralli mm-etapid

22.-25. jaanuar Monte Carlo ralli

12.-15. veebruar Rootsi ralli

12.-15. märts Keenia ralli

9.-12. aprill Horvaatia ralli

23.-26. aprill Kanaari saarte ralli

7.-10. mai Portugali ralli

28.-31. mai Jaapani ralli

25.-28. juuni Kreeka ralli

16.-19. juuli Eesti ralli

30. juuli – 2. august Soome ralli

27.-30. august Paraguay ralli

10.-13. september Tšiili ralli

1.-4. oktoober Sardiinia ralli

11.-14. november Saudi Araabia ralli

viimased ralliuudised

08:14

Rally Estonia Elva kiiruskatse eel näeb võimsat driftishow'd

15.07

Vaher esimesest MM-sarja stardist: ettevalmistusperiood on olnud ideaalne

14.07

Romet Jürgenson sihib kodus WRC2 pjedestaali

13.07

Enok Rally Estonia eel: kodust MM-etappi tuleb sajaga nautida

10.07

Rally Estoniaks valmistuv Nõgene: lähme head võistlust pakkuma

10.07

Lappi: loodan võidelda Rally Estonial kõrgemate kohtade eest

09.07

Eesti maastikusõitjad saavutasid Poolas kaksikvõidu

06.07

Toyota tehniline direktor: Tänak keskendub ainult tiimi aitamisele

04.07

Elfyn Evans nautis Lõuna-Eesti kiireid teid

04.07

Evans näitas Lõuna-Eestis taset, teine koht Volverile

04.07

Lõuna-Eesti ralli avapäeva parimad olid Evans ja Martin

02.07

MM-sarja liider Elfyn Evans valmistub Haanja teedel Rally Estoniaks

29.06

McErlean ja Fourmaux said turvavöö reeglite rikkumise eest karistada

29.06

Kreekas võidutsenud Ogier: tahan kümnendat MM-tiitlit

28.06

Kreekas võidutsesid Sebastien Ogier ja Robert Virves

sport.err.ee uudised

10:53

Lajal jätkab Lincolnis veerandfinaalis

10:31

Scaloni: me näitame oma tõelist taset alles siis, kui oleme raskustes

09:52

Tuchel ei kahetse: hakkasime mängima, nagu oleks meil liiga palju kaotada

09:11

Maailmarekordiomanik Tharp kinnitas Budapestis suurepärast vormi

08:38

Janek Õiglane asus tööle USA tippülikooli treenerina

08:14

Rally Estonia Elva kiiruskatse eel näeb võimsat driftishow'd

00:07

Tiitlikaitsja Argentina pööras põneva poolfinaali lõpus kaotusseisu võiduks Uuendatud

15.07

Driftisõitja Kevin Luige tõusis Daugavpilsis pjedestaalile

15.07

Ragnar Simuland näitas Austrias tugevat tempot

15.07

Vaher esimesest MM-sarja stardist: ettevalmistusperiood on olnud ideaalne

15.07

ETV spordisaade, 15. juuli

15.07

Inglismaa fännid Argentina vastuolulistest otsustest: kus suitsu, seal tuld

15.07

Vassiljev Flora kaotusest avaringis: viis sisse lastud väravat on liiga palju

15.07

Tartu Bigbank kohtub eurosarjas Šveitsi, Pärnu Võrkpalliklubi Slovakkia klubiga

15.07

Õnnetu kokkupõrge treeningul viis Levadia poolkaitsja operatsioonile

15.07

Ingrid Neel sai Ateenas avaringis napi võidu

15.07

Wärenskjold võitis Tour de France'i ajaloo kiireima etapi

15.07

Kergejõustikuliit ja EBU avaldasid juhised naissportlaste seksualiseerimise ennetamiseks

15.07

Belgia kaitsja Meunier liitus Sunderlandiga

15.07

U-20 korvpallikoondis jäi ka Gruusiale alla

loetumad

00:07

Tiitlikaitsja Argentina pööras põneva poolfinaali lõpus kaotusseisu võiduks Uuendatud

15.07

Inglismaa fännid Argentina vastuolulistest otsustest: kus suitsu, seal tuld

15.07

Hispaania nullis prantslaste võimsa rünnakumasina ja jõudis finaali Uuendatud

15.07

Erki Noole sportlaskarjääri päästsid naisterahva pisarad

14.05

Jalgpalli MM-finaalturniiri ülekannete ajakava

15.07

Deschamps: hispaanlased lugesid väga hästi meie mängu, me ei leidnud lahendusi

14.07

MM-ilt välja praagitud Hollandi kohtunik suri

15.07

Kaugeltki mitte üksnes ketas. Nool meenutas Sydney olümpia kriitilisi hetki

03.06

2026. aasta jalgpalli MM-finaalturniiri tulemused ja tabeliseisud

15.07

Naganos olümpiakulla võitnud laskesuusataja suri 53-aastaselt

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo