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Noored Eesti sõitjad võtavad Rally Estonialt saadud kogemused Soome kaasa

Autoralli
Foto: Kuvatõmmis
Autoralli

Noored rallisõitjad Patrick Enok ja Joosep Ralf Nõgene lõpetasid kodusel MM-etapil esikümnes, kuid näevad potentsiaali rohkemaks.

Sel hooajal esimese MM-stardi kodustel teedel teinud Joosep Ralf Nõgene lõpetas Rally2 autode hulgas kümnendal kohal, kaotust võitjale Robert Virvesele kogunes kaks ja pool minutit.

"Ma eriti ei ole rahul," tunnistas Nõgene ERR-ile. "Tegelikult reedega me võime isegi rahule jääda. Sel aastal on meil rallidel reedesed päevad väga hästi välja tulnud, näiteks Rootsi ERC-l samamoodi. Laupäeval rikkusime hommikusel ringil natukene ise oma ralli ära."

"Esiteks oleks võinud Peipsiääre teisel läbimisel rohkem suruda ja kuna sealt tuli rohkem kaotust, kui me ootasime, siis Mustveele polnud see mentaalne koht enam päris õige. Läksime suruma ja tegime kohe alguses sõiduvea," jätkas Nõgene. "Pidime tagurdama ja sealt andsime natukene aega ära oma eestlastest konkurentidele. Pärast seda oli rohkem selline recovery drive see ülejäänud laupäev ja viimased kolm katset olid jälle õigemas augus, nagu ka reedel. Pühapäev oli ka täitsa okei."

Järgmise katsumusena ootab 23-aastast pilooti ees uuel nädalal algav Soome MM ralli, kus eesmärgiks on teiste eestlastega võidu sõita. "Proovida nendel katsetel head hoogu näidata, mida me oleme varem sõitnud ja kuna seal on 60 protsenti vist eelmise aastaga võrreldes uus, siis tähtis on, et seal oleks enam-vähem tempos. Jällegi: võrrelda ennast teiste eestlastega ja proovida nendega samu aegu sõita," loetles Nõgene.

Lisaks Nõgenele on Soomes stardis ka Patrick Enok, kes eelmisel hooajal krooniti Soome meistriks SM2 klassis. Rally Estonial lõpetas ta kuuendana, kuid oma esimesel MM-kiiruskatsel Rally2 autode hulgas kohe 0,1 sekundiga teise aja välja sõitnud Enok näeb, et Soome teed võiksid talle sobida.

"Ise me arvame ka, et see võib-olla täitsa uus ei ole. Ütleme, et Eestis tean ma rohkem piirkonda ja teid. Soomes on iga kord üllatusi, pead nagu avastama neid teid. Profiili ja pinnase poole pealt võiks sobida," tõdes ta. "Kui seal oleks samamoodi kuuendal kohal, siis võiks täitsa rahul olla. Jällegi: ma ei pane endale koha mõttes ootusi, et pigem üldise tempo ja ralli sujumise mõttes võiks lihtsalt ilus, puhas ralli olla. Tempoga võiks seal olla nii palju lähedal kui võimalik."

Lisaks Nõgenele ja Enokile on Soomes Rally2 autode hulgas stardis ka Robert Virves, Romet Jürgenson ja Jaspar Vaher.

Toimetaja: Anders Nõmm

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23.-26. aprill Kanaari saarte ralli

7.-10. mai Portugali ralli

28.-31. mai Jaapani ralli

25.-28. juuni Kreeka ralli

16.-19. juuli Eesti ralli

30. juuli – 2. august Soome ralli

27.-30. august Paraguay ralli

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1.-4. oktoober Sardiinia ralli

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