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Romet Jürgenson sihib kodus WRC2 pjedestaali

Autoralli
Foto: ERR
Autoralli

Teisipäeval oli sõitjatel viimane võimalus koguda testikilomeetreid reedel algavaks Rally Estoniaks. Kirikumäel testisid Fordi Rally2 autot Romet Jürgenson ja Siim Oja.

Seni hooaja parima tulemuse Rally2 autode hulgas, viienda, Jaapanis välja sõitnud Jürgenson tegi koduse MM-etapi eel viimase testi Kirikumäel, eesmärgiks saada hea ettevalmistus juba mõne päeva pärast algavaks Rally Estoniaks.

"Idee on hea ja tunne on päris okei. Eks näha ole, kuidas ilmapoiss siin muutub, seda ei oska siin Eestis ette ennustada. Hoovihmad võivad seda mängu päris palju muuta siin, aga ma arvan et kui kuiv on, siis on tunne tegelt päris hea," lausus ta ERR-ile.

"Ma arvan, et eelmise aasta mingi baas on ka veel, selle saime sellesse aastasse edasi tuua ja midagi siin veel nipet näpet proovisime. Kiire tee peal on oluline, et auto oleks täpne, väga väikestes liigutustes on suured asjad kinni. Siin ei pea selle rooliga liiga palju saagima, et täpseks saada ja ma arvan, et see ongi see võti."

Võrreldes eelmise aastaga näeb Jürgenson, et konkurents on kõvasti tihedam, segavaks faktoriks ralli ajal võib saada aga muutlik ilm. "Praeguse järgi võib päris palju muutuda nädalavahetusel ja ma arvan, et see ongi see suur faktor, mis muudab," lausus ta. "Muidu ma arvan, et tuleb üsna selline tihe võistlus, teed on samad eelmisest aastast, ega siin nagu väga suurt muutust ei ole."

Eelmisel aastal Rally Estonial WRC2 arvestuses viienda kohaga lõpetanud Jürgenson seab sel korral eesmärgiks pjedestaali. Hooaeg pole kulgenud päris plaanipäraselt, kuid just kodune MM-etapp võiks 26-aastase rallimehe jaoks olla pöördepunkt.

"See on hea koht jälle ja eelmine aasta meil oli siin hoog olemas ja see aasta miks ei võiks ka olla," pakkus ta. "Selles mõttes äkki asjad hakkavad siis paremini minema. Tulemuslikult kindlasti sihime poodiumit, ma arvan - see on selge, kuigi jah konkurents on tugevam kui eelmine aasta, aga me peame seda sihtima ja see on eesmärk."

Rally Estonia esimesed kiiruskatsed sõidetakse reedel, ralli lõppeb pühapäeva pärastlõunal.

Toimetaja: Siim Boikov

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