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WRC2 klassi liider Virves: üllatusi on rohkem kui tahaks

Autoralli
Robert Virves
Robert Virves Autor/allikas: Škoda Motorsport
Autoralli

Mullu kodusel Rally Estonial WRC2 võistlusklassis esikoha saavutanud Robert Virves on tänavu teeninud kuus katsevõitu ning saavutanud otsustava võistluspäeva eel konkurentide ees enam kui kümnesekundilise edu.

Virves (Škoda) kerkis Lõuna-Eestis võistlusklassi liidriks pärast teist kiiruskatset ning pole koos kaardilugeja Jakko Viilota esikohast lahti lasknud. Eestlased on lõpetanud 16 katsest 12 tükki esikolmikus ning lähevad viimasele kahele kiiruskatsele vastu enam kui kümnesekundilise eduga.

"Tulemuslikult ei saa kurta. Iseendal ei ole kõige mugavam autos olla, üllatusi on palju ja ei saa päris täpselt pihta, kuidas ja mis hetkel auto toimib. Üllatusi on natuke rohkem kui tahaks," ütles Virves ERR-ile. "Mingid kohad, kus tundub, et kõik toimib, siis surume. Keerulised kohad, päris nii ei saa sõita nagu tahaks või peaks."

Ilusa ralli on teinud ka Patrick Enok (Škoda), kes läheb kahele viimasele katsele vastu seitsmendalt kohalt (+1.41,1). "Üks parem kurv läks natuke laiaks, ei mahtunud enam aeglasemasse ära. Hindasin pidamist valesti, seal polnud enam midagi teha. Läks õnneks, käisime kraavi põhjas ära ja auto suri välja, aga ühtegi kändu ega kivi polnud. Kuskil 20 sekundit tuli kaotust, aga üldiselt on nagu on," rääkis Enok juhtumist päeva esimesel katsel.

Kümne parema hulka mahuvad veel üheksandal kohal jätkav Romet Jürgenson (M-Sport Ford; +1.57,6) ning kümnendal kohal asetsev Joosep Ralf Nõgene (Toyota; +2.05,2). "Ikka üsna piiri peal, suuremat apsu pole tulnud, aga selge on see, et suurtes rööbastes kaotame liiga palju. Seda on splittidest ka näha. Kui rööpaid ei olnud, siis oli okei, aga kui rööpasse läks, oli kaotust liiga palju," rääkis Jürgenson. "Nagu terve hooaeg: vahepeal on asjad täitsa hästi ja siis juhtub midagi ootamatut. Vahel on raske vaimselt seda jõudu leida."

Hea ralli on teiud ka konkurentsiväliselt osalev Karl Martin Volver (Toyota), kes mahub Rally2 autode arvestuses tegelikult Jürgensoni ette (+1.49,7). Jaspar Vaher näitas laupäeva hommikul suurepärast minekut, aga sattus avariisse ning pidi üldarvestuses neljandalt kohalt katkestama.

Ralli üldliidrina jätkab Sami Pajari (Toyota), kes võitis reedel kõik seitse katset ja lisas laupäeval veel viis esikohta. Oma esimest rallivõitu nooliv soomlane läheb pühapäevale vastu 25-sekundilise eduga mullu võidutsenud Oliver Solbergi (Toyota) ees. "Sama lugu, mis [reedel]. See on kena ralli, üritan katseid nautida. Lihtsalt ei tule midagi, aga ei peagi tulema. Nägime, kuidas Oliver päeva vältel aina paremat tempot tegi. Oleme edust küll hästi kinni hoidnud, aga puhata ei saa, peame samamoodi edasi sõitma," ütles ralli liider ERR-ile.

Pühapäevane võistluspäev algab kell 11.05, sündmuste käiku vahendab ERR-i spordiportaali ralliblogi.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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