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Suninen kindlustas Walesis Euroopa meistritiitli

Autoralli
Teemu Suninen
Teemu Suninen Autor/allikas: @World/Red Bull Content Pool
Autoralli

Soome rallisõitja Teemu Suninen kindlustas Walesis toimunud Ceredigion rallil teise kohaga Euroopa meistritiitli, võidu saavutas Kris Meeke.

Suninen ja kaardilugeja Antti Haapala (Škoda) olid pärast reedest võistluspäeva esikohal, kuid Meeke näitas koos Noel O'Sullivaniga (Toyota) laupäeval klassi ja saavutas pühapäeva eel 20,5-sekundilise edu. Briti ja iirlase edu jäi ka pühapäeval kasvama, 16. kiiruskatse järel edestasid nad Sunineni ja Haapalat 38,6 sekundiga. Kolmanda koha said poolakad Mikolai Marczyk ja Szymon Gospodarczyk (Škoda).

Suninen kindlustas teise kohaga aga Euroopa meistritiitli, enne hooaja viimast rallit on ta kogunud 137 punkti ja edestab Andrea Mabellinit (98 p) 39 punktiga. "Imeline! Ma ei uskunud nädala sees, et me sellist tempot teha võiks. Tegime terve ralli vältel head tööd ja õppisime palju," rääkis soomlane.

47-aastase Meeke'i jaoks oli see karjääri esimene võit EM-etapil. "Milline nädalavahetus. Jube hea on sõita, kui autoga on kõik kombes," ütles britt. "Saime autoga suurepärase tunnetuse ja tempo sisse, sõitu sai tõesti nautida."

Lisaks kindlustas soomlane Ville Vatanen meistritiitli ERC3 arvestuses. Euroopa meistrivõistluste viimane ralli toimub oktoobri lõpus Portugalis.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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