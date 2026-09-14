Arnover võitis kiirendusspordi Euroopa meistrivõistlused

Andres Arnover võitis pühapäeva hilisõhtul Inglismaal Santa Podis lõppenud kiirendusspordi Euroopa meistrivõistlused. Arnover on esimene eestlane, kes tulnud kiirendusspordis Euroopa meistriks.

Arnover kogus klassis Pro Modified nelja etapi kokkuvõttes 414 punkti, hõbemedaliga hooaja lõpetanud soomlane Jere Rantaniemi 391 ja pronksiomanik norralane Stian Rusanes 327 punkti.

2026. aasta hooaeg oli Arnoverile viies Euroopa meistrivõistlustel, neli varasemat lõppesid kõik kolmanda kohaga. "Auto ehitame ja valmistame võistlusteks ette koos sõpradega, meil ei ole suurt meeskonda, pigem ikka hobigaraaž," rääkis Arnover. "Pärast tavatööd asume autoga tegelema ja päevad kujunevad sageli üsna pikaks. Euroopa meistritiitli taustal on kogu tiimi väga suur pingutus."

Arnover tõi välja aastatega saadud teadmiste ja kogemuste olulisuse. "Teame, millele tuleb erilist rõhku panna, et tehnika peaks hästi vastu. See andis tänavu stabiilsuse. Probleeme küll oli, kuid suutsime need lahendada ja alati stardis olla," rääkis ligikaudu 3500 hobujõudu arendava Ford Mustangiga võistlev Arnover.

Viimase etapi kvalifikatsioonid Santa Podis algasid hästi. "Eriti hea oli teine sõit Jere Rantaniemiga, kus mõlemad sõitsime 5,7 sekundi sisse. Esmakordselt EM-sarjas sõitsid kaks Pro Mod autot kõrvuti nii kiire aja. See näitab, kui võrdsed on sõitjad ja autod," lisas Euroopa meister.

Kolmandas kvalifikatsioonisõidud purunes Mustangi mootori üks kepsudest ja vigastas mõistagi ka mootoriplokki. "Laupäeval panime uue mootori kokku ja pühapäeva hommikul olime tagasi stardis," lisas Arnover.