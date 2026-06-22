Rally Estoniale registreerus 53 võistluspaari

Kuuendat aastat Eestis sõidetavale MM-rallile on tänavu starti tulemas 11 Rally1 autot. Neid autosid näeb järgmisest aastast muutuvate tehniliste reeglite tõttu kiiretel Lõuna-Eesti teedel viimast korda. Tootjate MM-liider Toyota Gazoo Racing saadab Eestis rajale viis võistluspaari.

MM-sarja liidrite Elfyn Evansi / Scott Martini kõrval tulevad starti tänavu kaks MM-rallit võitnud Takamoto Katsuta / Aaron Johnston, möödunud aastal Delfi Rally Estonia võitnud Oliver Solberg / Elliott Edmondson, tänavu viis poodiumikohta võtnud Sami Pajari / Marko Salminen ja valitsevad maailmameistrid Sébastien Ogier / Vincent Landais.

"Olen ​​põnevil, et saan peale viite aastat taas Rally Estonial võistelda. Eesti kruusakatsed on tõeliselt kiired, nende autodega on sellistel rahuldust pakkuvatel teedel nauditav sõita ja see on eriline tunne. Olen kindel, et nende katsete piire ei ole kerge uuesti leida, kuid see on just selline väljakutse, mis mulle meeldib. Ma tean, kui suur kirg on Eestis ralli vastu ja et võistluse ümber on fantastiline atmosfäär, seega ootan seda põnevusega," sõnas viieaastase pausi järel taas Eestis võistlev Ogier ralli eel.

Hyundai Motorsport meeskonna eest on võistlustulle minemas kolm võistluspaari. Tänavusel Keenia MM-rallil oma karjääri parimat tulemust, teine koht, korranud Adrien Fourmaux / Alexandre Coria kõrval asuvad stardijoonele kolmel korral Eesti MM-rallil poodiumil lõpetanud Thierry Neuville / Martijn Wydaeghe ja 2023. aastal Rally Estonial kolmanda koha saavutanud Esapekka Lappi, kelle kõrval võtab sel korral koha sisse Enni Mälkönen.

Sarnaselt Hyundaiga on Eestis kolme Rally1 autoga stardis ka M-Sport World Rally Team. Kui Jon Armstrong on Eestis neljandat korda, siis tema kaardilugeja Shane Byrnet jaoks on see esimene Rally Estonia start. Teist korda on Puma Rally1 autoga Eesti teedel stardis Josh McErlean / Eoin Treacy, kes lõpetasid möödunud aastal üheksandal kohal. Lätlastel Mārtiņš Sesksil / Renārs Francisil seisab ees hooaja neljas start ja kindlasti ootavad nad raja äärde endale kaasa elama palju Läti fänne.

Rally2 autodega stardis kaheksa Eesti võistluspaari

Kui Rally1 autosid on tänavusel Delfi Rally Estonial stardis 11, siis Rally2 autosid koguni 28. Möödunud aasta võitu on koduteedel kaitsmas Robert Virves / Jakko Viilo (Škoda), kellele tulevad konkurentsi pakkuma mitmed tugevad välisvõistlejad eesotsas tänavuste Rootsi MM-ralli võitjate Roope Korhoneni / Anssi Viinikkaga (Toyota) ja Portugali MM-rallil esikoha võtnud Teemu Suninen / Janni Hussi (Toyota). Lisaks Virves / Viilole on koduteedel sõidetavale MM-rallile startimas veel seitse Eesti ekipaaži. Ainsate eestlastena kõigil tänavustel MM-rallidel võistelnud Romet Jürgenson / Siim Oja (Ford) võtsid möödunud aastal just Eestis karjääri esimesed WRC2 klassi katsevõidud. Esimese stardi Rally Estonial teevad Rally2 autodega Toyota Next Generation noorteprogrammi kuuluvad Jaspar Vaher / Rait Jansen (Toyota) ja Estonian Next Rally Star programmi kuuluv Patrick Enok (Škoda), kelle kõrval võtab koha sisse kogenud Silver Simm. Mõlemal võistluspaaril on tänavusest hooajast ette näidata võit Soome meistrivõistluste etapilt.

Hooaja esimese MM-stardi teevad Egon Kaur / Ermo Veltson (Toyota), Joosep Ralf Nõgene / Aleks Lesk (Toyota) ja Karl Martin Volver / Annika Sõna (Toyota). Lisaks noortele ja kogenud Eesti võistluspaaridele on stardis ka Rally Estonia asutajaliikmed Urmo Aava / Silver Kütt, kelle Toyota GR Yaris Rally2 auto valmistab ette RedGrey meeskond.

Lisaks Rally1 ja Rally2 autodele on tänavusel Rally Estonial stardis ka Rally3 ja Rally4 autodega sõitvad võistluspaarid, keda on kokku 14. Eestlastest tulevad Rally3 autodega starti Priit Koik / Allan Birjukov (Renault), Esmar-Arnold Unt / Arro Vahtra (Ford) ja Rally4 autoga Travis Pärs / Allar Heina (Peugeot).

"Väga hea meel on näha, et Delfi Rally Estoniale registreerus 53 ekipaaži, mis on oluliselt rohkem kui eelmine aasta. See on meile positiivne üllatus. Viimast korda Eestis võistlevate Rally1 autode stardirivi on ootuspärane ja hea meel on tõdeda, et viie aastase pausi järel on Eesti teedel tagasi üheksakordne maailmameister Sébastien Ogier. Soomlastel on kindlasti põhjust kaasa elama tulla WRC arvestuses startivatele Esapekka Lappile ja Sami Pajarile. Kindlasti loodame tublit esitust lõunanaabrilt Mārtiņš Sesksilt, et kaasaelamiseks oleks põhjust ka lätlastel. Eriti hea meel on nii Rally2, Rally3, kui ka Rally4 klassides näha stardis nii palju eestlasi. Kõige põnevam tuleb kindlasti võistlus Rally2 arvestuses, kus on kõik tänased Eesti noored ja paar ekipaaži vanemaid ja kogenumaid sõitjaid. Kindlasti tuleb WRC2 arvestuses ka Eesti ja Soome maavõistlus," sõnas Rally Estonia tegevjuht Janno Siitan.

WRC Delfi Rally Estonia 2026 registreerunute nimekirja leiab siit.

Tänavune WRC Delfi Rally Estonia on viimane kord, kui selle põlvkonna Rally1 autosid saab näha Eestis võistlemas. Autoralli maailma paremik tuuakse koju kätte ja sarnaselt eelmise aastaga selgub ralli võitja punktikatse lõpus Kääriku Spordikeskuse aladel, kus ühtlasi leiab aset ka pidulik finišitseremoonia.

Kolme võistluspäeva jooksul ootab võistlejaid Lõuna-Eesti teedel ees 18 kiiruskatset ja 301,80 katsekilomeetrit. Rally Estonia 2026 sõidetakse Tartus ning Tartu, Otepää, Elva, Kanepi, Kambja, Kastre, Luunja, Peipsiääre ja Mustvee valdade teedel.