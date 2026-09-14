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Teepuhastaja Evans: arvasin, et olen praeguseks juba esikohalt langenud

Autoralli
Elfyn Evans
Elfyn Evans Autor/allikas: Toyota GAZOO Racing
Autoralli

Autoralli MM-sarja üldliider Elfyn Evans (Toyota) tõdes, et kaaluks meelega punktide kaotamist, kui see tähendaks hooaja finaaletapil Saudi Araabial tee puhastamisest vabaks saamist. Waleslane on üllatunud, et ta siiani üldarvestuses esikohal on.

Evans kerkis MM-sarja esikohale pärast Kanaaride rallit aprilli lõpus ja on pärast seda teinud stabiilselt tulemusi, kuid võidutsenud vaid ühel rallil. Oktoobri alguses toimub Sardiinias hooaja eelviimane etapp ning Evans on saavutanud selle eel Sami Pajari (Toyota) ees 17-punktilise ja Oliver Solbergi (Toyota) ees 21-punktilise edu.

Seda kõike on ta teinud esimesena rajal, mis tähendab, et esimest MM-tiitlit jahtiv Evans on pidanud rallide avapäeval hakkama saama kehvade teeoludega.

Evans tõdes, et kui tiitliheitlus jääb veel tihedamaks, kaalub ta Sardiinias tahtlikult punktide kaotamist, et pääseda viimasel etapil Saudi Araabias tee puhastamisest. "See on keeruline otsus. Ma ei ole kunagi punktide kaotamise idee toetaja olnud, aga kunagi ei tea, mis juhtuda võib. Nägime eelmine aasta, kui halb [Saudi Araabias] teed puhastada oli. Me oleks rumalad, kui ei kaaluks seda. Aga praegu peame Sardiinias võimalikult hea tulemuse tegema," ütles Evans ralliportaalile DirtFish.

Pärast augusti alguses toimunud Soome rallit oli Evansil üldarvestuses konkurentide ees 30-punktiline edu, mis on nüüdseks veidi sulanud. "Ma arvasin, et olen praeguseks juba esikohalt langenud," ütles ta. "Olin üsna kindel, et see juhtub, aga oleme kuidagi suutnud esikohast kinni hoida. Loodan lihtsalt, et ei jää seetõttu tiitlist ilma."

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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16.-19. juuli Eesti ralli

30. juuli – 2. august Soome ralli

27.-30. august Paraguay ralli

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