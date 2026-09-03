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MM-sarja sisenev rallivõistkond tuleb oma mootoriga

Autoralli
WRT Rally1 Spain
WRT Rally1 Spain Autor/allikas: WRT Rally1 Spain
Autoralli

Järgmisel aastal autoralli MM-sarja kõrgema seltskonnaga liituv WRT Rally1 Spain võistkond plaanib võtta kasutusele oma jõuallika.

Kuigi tehnilised regulatsioonid lubavad kasutada ka praeguseid Rally2 klassi mootoreid, siis reaalsuses pole tootjatel neid piisavalt varuks, et uus võistkond saaks plaanitud mahtus programmi läbida.

"Põhimõtteliselt on olemasoleva Rally2 mootori kasutamine loogiline lähenemisviis," selgitas WRT Rally1 Spain pressiteate vahendusel. "Tegelikkuses ei ole nende mootorite tootjad aga hetkel valmis tarnima sõltumatutele konstruktoritele sellist arvu ühikuid, mida selline programm nõuaks."

Oma mootoriga saab projekt suurema kontrolli arenduse, edasise arenduse ja tarnimise üle. Hooaja esimeseks etapiks Monte Carlos ei plaanita aga starti tulla ja tervikuna kujuneb sisseelamishooaeg poolikuks. Täisprogrammiga loodetakse osaleda 2028. aastal.

Meeskond WRT Rally1 Spain on RMC Motorspordi ja Hispaania autospordiliidu RFEDA ühisprojekt, mis loodab uutest reeglitest tulu lõigata. Toyota on praegu ainus suurtootja, kes on WRC27 määruste kohaselt täiesti uue auto välja töötanud ning kellel on oluliselt suuremad rahalised, tehnilised ja inimressursid. Arendamisega seotud piirangud ja kulude kontroll annab aga ka väiksematele võimaluse.

"Tootjal on alati suuremad tehnilised, inim- ja rahalised ressursid," teatas WRT Rally1 Spain. "Siiski on selliste regulatsioonide nagu WRC27 eesmärk langetada turule sisenemise barjääre, kontrollida kulusid ja luua piisavalt tasakaalustatud raamistik, milles ka tugev sõltumatu projekt saab tulemuste nimel konkureerida."

Kes masinaga järgmisel hooajal sõitma hakkab, pole veel teada. Tõenäoliselt tehakse panus suuresti kohalikele sõitjatele ning meediast on läbi käinud ennekõike Dani Sordo ja Jan Solansi nimed.

Toimetaja: Siim Boikov

2026 ralli mm-etapid

22.-25. jaanuar Monte Carlo ralli

12.-15. veebruar Rootsi ralli

12.-15. märts Keenia ralli

9.-12. aprill Horvaatia ralli

23.-26. aprill Kanaari saarte ralli

7.-10. mai Portugali ralli

28.-31. mai Jaapani ralli

25.-28. juuni Kreeka ralli

16.-19. juuli Eesti ralli

30. juuli – 2. august Soome ralli

27.-30. august Paraguay ralli

10.-13. september Tšiili ralli

1.-4. oktoober Sardiinia ralli

11.-14. november Saudi Araabia ralli

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