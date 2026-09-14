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Tallinna maratonil püstitati kolm uut Eesti veteranide rekordit

Kergejõustik
Tallinna maratoni start
Tallinna maratoni start Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR
Kergejõustik

Tallinna maratonil, kus püsitati palju isiklikke rekordeid, langesid ka mõned Eesti veteranide vanuseklassi Eesti rekordid.

Maratonis sai sellega hakkama Aleksandr Kuleshov, kes jooksis maratoni esmakordselt alla kahe ja poole tunni püstitades ajaga 2:29.29 ka uue Eesti rekordi vanuseklassis M45-49. Ka senine Eesti rekord ses vanuseklassis kuulus Kuleshovile, vahendab Marathon100.com.

Naistest sai uue Eesti rekordiga hakkama Siiri Kaaver, kes vanuseklassis N60-64 võisteldes läbis maratoni ajaga 3:30.30. Tegemist on uue Eesti rekordiga nimetatud vanuseklassis. Senise tippmargi ületas Siiri enam kui viie minutiga!

Marathon100 andmetel püstitas uue Eesti rekordi ka Aimi Pihel, kes läbis poolmaratoni ajaga 2:09.03. Tegemist peaks olema uue Eesti rekordiga vanuseklassis N75-79 ent kuivõrd Marathon100 kasutuses ei ole jooksjate sünnikuupäevi, siis on väike võimalus, et Aimi võistleb hetkel veel N75-79 klassis. Aimist oli paar minutit kiirem samuti 1951. aastal sündinud Esmeralda Lille (2:07.09), kuid tema juubelini on veel mõni päev aega.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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