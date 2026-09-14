Tallinna maratonil püstitati kolm uut Eesti veteranide rekordit

Maratonis sai sellega hakkama Aleksandr Kuleshov, kes jooksis maratoni esmakordselt alla kahe ja poole tunni püstitades ajaga 2:29.29 ka uue Eesti rekordi vanuseklassis M45-49. Ka senine Eesti rekord ses vanuseklassis kuulus Kuleshovile, vahendab Marathon100.com.

Naistest sai uue Eesti rekordiga hakkama Siiri Kaaver, kes vanuseklassis N60-64 võisteldes läbis maratoni ajaga 3:30.30. Tegemist on uue Eesti rekordiga nimetatud vanuseklassis. Senise tippmargi ületas Siiri enam kui viie minutiga!

Marathon100 andmetel püstitas uue Eesti rekordi ka Aimi Pihel, kes läbis poolmaratoni ajaga 2:09.03. Tegemist peaks olema uue Eesti rekordiga vanuseklassis N75-79 ent kuivõrd Marathon100 kasutuses ei ole jooksjate sünnikuupäevi, siis on väike võimalus, et Aimi võistleb hetkel veel N75-79 klassis. Aimist oli paar minutit kiirem samuti 1951. aastal sündinud Esmeralda Lille (2:07.09), kuid tema juubelini on veel mõni päev aega.