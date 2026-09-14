Vigastatud Sappinen lahkus väljakult kanderaamil

Eesti jalgpallikoondise ja Nikosia Olympiakose ründaja Rauno Sappineni mäng Küprose kõrgliigas lõppes avapoolajal, kui eestlane jäi murule ega suutnud omal jalal väljakult lahkuda.

Sappinen lõi 31. minutil nurgalöögi järgses olukorras palli pöördelt, ent jäi kohe pärast sooritust valus murule. Olympiakose mängijad kogunesid ründaja ümber ja peagi tuli väljakule ka meditsiinipersonal, kes näitas vahetusmeeste pingi suunas, et Sappinen vajab vahetust. Eestlase väljakult eemale toimetamiseks läks vaja kanderaami, ründaja kattis samal ajal näo käte vahele, vahendab Soccernet.ee.

Kohalik spordiportaal Sportime väidab, et Sappinen tegi haiget hüppeliigesele ja läheb tervisemurega arstlikule ülevaatusele. Selle infokillu põhjal võib loota, et eestlane vältis põlvevigastust, mille puhul oleks vigastuspaus eeldatavasti pikem. Sappineni periood eelmises välisklubis Jeruusalemma Hapoelis kolm aastat tagasi lõppes just ränga põlvevigastuse tõttu, mil tal rebenes nii eesmine ristatiside, sisemine külgside kui ka menisk.

Sappineni meeskonna õhtu lõppes ründajast natuke rõõmsamalt, sest nad päästsid kodus lõpuminutitel 29. mai Omonia vastu 3:3 viigi.

Olympiakos on tänavu seni vaid viiki mänginud ja hoiab 14 meeskonna konkurentsis üheksandat kohta.

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