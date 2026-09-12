X!

Virves hoiab Tšiilis oma klassi teist kohta

Autoralli
Robert Virves
Robert Virves Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com
Autoralli

Eesti rallipaar Robert Virves - Jakko Viilo (Škoda) hoiab Tšiili maailmameistrivõistluste rallil esimese päeva ja kuue kiiruskatse järel WRC2 arvestuses teist kohta.

Kuuest katsest võideti pooled, sealjuures päeva kaks viimast, ja pooltel näidati paremuselt teist aega. Liidrina sõitvale Nikolai Grjazinile (Lancia) kaotatakse 8,5 sekundiga. Kolmandal kohal olev prantslane Yohan Rossel (Lancia) jääb 12,2 sekundi kaugusele.

"Saame päeva lõpuks rahul olla," ütles Virves pärast kuuendat kiiruskatset. "Meie eesmärk on veidi teistsugune kui teistel. Seni on teed olnud imelised. Hommikused tingimused olid oodatust keerulisemad. Oleme õnnelikud, et oleme päeva lõpus."

Üldarvestuses hoiab Tšiili rallil liidrikohta Oliver Solberg (Toyota), kes edestab 10,1 sekundiga MM-sarja üldliider Elfyn Evansit (Toyota). Tihe heitlus käib kolmandale kohale: hetkel on seal Adrien Fourmaux (Hyundai; +18,0), kuid kaugele ei jää ka Sebastien Ogier (Toyota; +19,7), Sami Pajari (Toyota; +21,7) ega ka Thierry Neuville (Hyundai; +27,4).

Laupäeval on kavas samuti kuus kiiruskatset kogupikkusega 139,2 kilomeetrit.

WRC Autor/allikas: WRC

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

2026 ralli mm-etapid

22.-25. jaanuar Monte Carlo ralli

12.-15. veebruar Rootsi ralli

12.-15. märts Keenia ralli

9.-12. aprill Horvaatia ralli

23.-26. aprill Kanaari saarte ralli

7.-10. mai Portugali ralli

28.-31. mai Jaapani ralli

25.-28. juuni Kreeka ralli

16.-19. juuli Eesti ralli

30. juuli – 2. august Soome ralli

27.-30. august Paraguay ralli

10.-13. september Tšiili ralli

1.-4. oktoober Sardiinia ralli

11.-14. november Saudi Araabia ralli

viimased ralliuudised

08:36

Virves hoiab Tšiilis oma klassi teist kohta

11.09

Jürgenson katkestas Tšiilis kolmandal kiiruskatsel

10.09

Tšiili ralli testikatse kiireim oli Katsuta, Jürgenson oma klassi teine

09.09

Tšiili ralliks lubatakse ekipaažidele rohkem rehve

09.09

Jaspar Vaher ja Patrick Enok kogusid Itaalias asfaldikilomeetreid

07.09

Suninen kindlustas Walesis Euroopa meistritiitli

04.09

Rangluu murdnud Johnston Tšiilis kaarti ei loe

03.09

Jaspar Vaher stardib koos uue kaardilugejaga Itaalias asfaldirallil

03.09

MM-sarja sisenev rallivõistkond tuleb oma mootoriga

03.09

Sel nädalal võib selguda Hyundai tulevik ralli MM-sarjas

02.09

Hispaania rallilegendi sõnul toob Toyota rallivõistkond Celica tagasi

01.09

Prokuratuur soovib Toyota pealik Latvalale vanglakaristust

30.08

Kolmanda ralli järjest võitnud Pajari tegi ajalugu

30.08

Paraguay ralli esinelik mahub pühapäevase avakatse järel minuti sisse

29.08

VIDEO | Jürgenson tegi Paraguay rallil avarii

sport.err.ee uudised

09:28

Duplantis alistas uuel tiitlivõistlusel Karalise, esikoht ka Ingebrigtsenile

09:01

TÄNA OTSE | Kas Hispaania saab MM-i poolfinaalis USA-le vastu?

08:36

Virves hoiab Tšiilis oma klassi teist kohta

08:16

Zverev murdis kolmandat slämmiturniiri järjest finaali

00:14

Cretu: teadsime, et tuleb raske mäng, Eesti võitles lõpuni

11.09

Saaremaa: rahvalt saadud energia küttis mind üles

11.09

Lõhmus: teise geimi lõpus hakkasime ise lollusi tegema

11.09

Rikberg: oli karm võitlus, üldjoontes olen meestega rahul

11.09

Teppan: me ei pea hetkel liiga kurvad olema

11.09

Eesti 3x3 korvpallurid kaotasid EM-il mõlemad alagrupimängud Uuendatud

11.09

Petrõkina rõõmustas kodupublikut suurepärase lühikavaga

11.09

Eesti pidi EM-il tasavägises mängus Serbia paremust tunnistama Uuendatud

11.09

Favoriidi staatuses Nurme: plaan on väga kindel, tulin pealinna valitsema

11.09

ETV spordisaade, 11. september

11.09

Eesti saalijalgpallikoondis alistas sõprusturniiril Montenegro

11.09

Siniakova tegi USA lahtiste võiduga tenniseajalugu

11.09

James Rodriguez läheb koju

11.09

Kender ja Parijõgi võitsid U-22 EM-il alagrupi, Lukas ja Lepp samuti edasi

11.09

Roglic ei jõudnud üldliider Masile lähemale

11.09

Lajal loovutas veerandfinaalis vaid kolm geimi, Glinka langes välja Uuendatud

loetumad

11.09

Eesti pidi EM-il tasavägises mängus Serbia paremust tunnistama Uuendatud

10.09

Soome võrkpallikoondis alustas kodust EM-i kindla võiduga

11.09

Siniakova tegi USA lahtiste võiduga tenniseajalugu

11.09

USA lahtiste võitja selgitavad langev ja kerkiv esireket

11.09

Petrõkina rõõmustas kodupublikut suurepärase lühikavaga

11.09

Eesti 3x3 korvpallurid kaotasid EM-il mõlemad alagrupimängud Uuendatud

11.09

Peatreener teatas Meistrite liiga mängu järel lahkumisest, klubi president arvab teisiti

10.09

Tšiili ralli testikatse kiireim oli Katsuta, Jürgenson oma klassi teine

11.09

Endine NBA täht tõmbab selga Gruusia esiliiga meistri särgi

11.09

Leedu korvpallijuht astus ametist tagasi

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo