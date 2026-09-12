Virves hoiab Tšiilis oma klassi teist kohta

Kuuest katsest võideti pooled, sealjuures päeva kaks viimast, ja pooltel näidati paremuselt teist aega. Liidrina sõitvale Nikolai Grjazinile (Lancia) kaotatakse 8,5 sekundiga. Kolmandal kohal olev prantslane Yohan Rossel (Lancia) jääb 12,2 sekundi kaugusele.

"Saame päeva lõpuks rahul olla," ütles Virves pärast kuuendat kiiruskatset. "Meie eesmärk on veidi teistsugune kui teistel. Seni on teed olnud imelised. Hommikused tingimused olid oodatust keerulisemad. Oleme õnnelikud, et oleme päeva lõpus."

Üldarvestuses hoiab Tšiili rallil liidrikohta Oliver Solberg (Toyota), kes edestab 10,1 sekundiga MM-sarja üldliider Elfyn Evansit (Toyota). Tihe heitlus käib kolmandale kohale: hetkel on seal Adrien Fourmaux (Hyundai; +18,0), kuid kaugele ei jää ka Sebastien Ogier (Toyota; +19,7), Sami Pajari (Toyota; +21,7) ega ka Thierry Neuville (Hyundai; +27,4).

Laupäeval on kavas samuti kuus kiiruskatset kogupikkusega 139,2 kilomeetrit.