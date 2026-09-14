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Eesti võitis sportliku kepikõnni MM-il viis kuldmedalit

Teised alad
Naiste teatevõistluse maailmameistrid Erika Juhansoo, Margit Kaares, Ene Kangrumägi ja Aveli Juursalu
Naiste teatevõistluse maailmameistrid Erika Juhansoo, Margit Kaares, Ene Kangrumägi ja Aveli Juursalu Autor/allikas: Eesti Kepikõnni Liit
Teised alad

Läinud nädala lõpus peeti Soomes sportliku kepikõnni maailmameistrivõistlused, kus Eesti 18-liikmeline koondis tõi erinevatelt distantsidelt ja vanuseklassidelt 20 erinevat karva medalit.

Võistlusrada oli nõudlik, tiirutades Lahti suusastaadionit ümbritsevatel radadel üles-alla. Eesti oli esindatud nii 5 km, 10 km kui 20 km distantsidel ning meeste-, naiste- ja segatiimide teatevõistlusel.

Naistest oli edukaim Ene Kangrumägi, kes tegi kaasa kõik distantsid – tema saagiks jäid 5 km hõbe, 10 km naiste absoluutarvestuse maailmameistritiitel ning 20 km hõbe. Oma vanuseklassi maailmameistriteks krooniti 10 km distantsil veel Ruth Pallo ning Emily Goldin.

Eesti edukaimaks meessportlaseks osutus Madis Leinakse, kes võitis 5 km distantsil oma vanuseklassis hõbeda ning 10 ja 20 km distantsil pronksid. Lisaks tunnustati teda 10 km distantsil parima kepikõnnitehnika eriauhinnaga.

"See auhind tuli üllatusena, aga eks tehnikat on treener Janne Tombergi käe all saadud ka harjutada. Oluline on mitte ära unustada õlavöötme rotatsiooni, et sealt keppidesse rohkem jõudu suunata," kommenteeris Leinakse.

Võistluste viimasel päeval olid kavas 4x5 km teatevõistlused, kus Eesti oli võistlustules nii meeste-, naiste-, kui segatiimide seas. Maailmameistrina tõusid pjedestaali kõrgeimale astmele naiste tiim koosseisus Aveli Juursalu, Ene Kangrumägi, Erika Juhansoo, Margit Kaares ning segatiim koosseisus Aleksei Terestsenkov, Andrus Treu, Janne Tomberg ja Reet Kruusmann. Meeste tiim lõpetas oma võistluse samuti pjedestaalil, kuid kolmanda kohaga.

Kepikõnni maailmameistrivõistlustel oli esindatud 22 riiki, kellest 18 jõudsid ka medalile. Eesti oli väga edukas, tõustes medalite arvult Hispaania, Läti, Soome ja Poola järel viiendale kohale.

Rahvusvaheline kepikõnniliit (INWA) on maailma suurim kepikõnnihuvilisi ühendav organisatsioon, ühendades endas üle 30 riikliku kepikõnniliidu ja -organisatsiooni.

Järgmisel aastal toimuvad sportliku kepikõnni Euroopa meistrivõistlused Lätis. Kuna selle ala sportlik kogukond ja ka tase on aasta-aastalt kasvamas, on praegu paras aeg seda näiteks oma kõrvalalana proovida ja varakult harjutama hakata. "Kui keegi soovib end sel alal samuti proovile panna, avaneb selleks esimene võimalus juba 27. septembril, kui Sportland Kõrvemaa metsajooksu raames toimuvad ka Eesti meistrivõistlused. Kõik huvilised on starti oodatud, selleks eelnevalt kvalifitseeruma ei pea. Kasuks tuleb eelnev tehnikaga tutvumine, vajadusel anname kohapeal ka käimiskepid," julgustas Eesti Kepikõnni Liidu peasekretär ja treener Janne Tomberg sportliku kepikõnniga tutvust tegema.

Sõltuvalt vanuseklassist selgitatakse Kõrvemaal meistrid välja nii 5 kui 10 km pikkusel maastikurajal.

Toimetaja: Maarja Värv

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