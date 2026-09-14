Vassiljev võrkpallikoondise senisest EM-ist: meil jääb puudu servisurvest

"Vaatasin tegelikult ka kahte Taani mängu ja ilmselgelt üks asi, mis oli neil oluliselt parem, oli ikkagi võitluslikkus väljakul. Nad need kaks mängu – nii Hollandi kui meie vastu – olid hästi kompaktsed, ühine hingamine, võitlemine kaitses ja selline suurem ületamine oligi blokk-kaitse. Just olulistel hetkedel kaitsepall üles ja oli ka mängija, kes selle ära realiseeris, eelkõige nende diagonaalründaja," analüüsis Vassiljev. "See on üks asi ja teine asi – ma arvan, et meil jääb puudu servisurvest. Vastane tekitab meile sellega oluliselt rohkem probleeme ja seda näitasid ka mängu numbrid. Ametlikku statistikat vaadates on see 30 protsenti meil, vastasel 50+. See on päris kõva vahe võrkpallimängus."

Eesti koondis kipub väga lihtsalt lagunema, kui ei tule, läheb hoog kergelt maha. Kuidas see tekib ja kuidas seda saaks parandada? "Raske on seda niimoodi kõrvalt hinnata. Riietusruumis ei ole käinud, ei tea. Aga fakt on see, et nii on. Tegelikult oli ju Serbia mängus samamoodi, kus olime 24:21 ees, aga ei õnnestunud seda geimi endale murda ja samamoodi tänane mäng," rääkis Vassiljev pühapäeva õhtul pärast Eesti mängu Taaniga. "Eks ta on selline vaimne teema, sealt i-le punkt panna. Ja kas mängida edasi 1:0 või 0:1 pealt võib olla päris oluline vahe. Täna me paraku sellega hakkama ei saanud, et geimilõppu endale vormistada."

Kas meeskond on suve parimas vormis või kui kaugel me sellest oleme? "Suve jooksul on meil väga palju erinevaid võrdlusmomente olnud, kas või euroliigas, kui enamjaolt kõik vastased, kellega mängid, on edetabelis allpool, vähemalt sel aastal nii oli. Seda on üliraske hinnata kuidagi tunnetuse pealt," arutles Vassiljev. "Spordis selle koha pealt on lihtne, et ikkagi see on sport – võit või kaotus. Praegu selles kohas, kus me oleme ehk siis EM-finaalturniir ja kui me seda justkui kohustuslikku võitu Taani vastu ei suutnud ära võtta, siis järelikult me ei ole piisavalt vormis, et seda EM-i teha."

Meeste kvaliteet tundub meile endale päris hea, aga kas me näeme seda võrkpalliasja uhkemana kui ta tegelikult sisu poolest on? "Hea küsimus. Tuleme jällegi selle juurde, et oleme EM-finaalturniiril. Isegi see sama Taani võistkond, kes justkui võiks olla meie mõistes võistkond, keda peame võitma, neil on korralikke mängijaid küll. Mis oli muljetavaldav, et nende väga kogenud sidemängija ju tegelikult mängis ainult esimese geimi, siis ta lõpuks blokivahetusega vahetati välja ja jäigi pingile," rääkis Vassiljev. "Taani näitas ka ilma temata väga head mängu, teises-kolmandas geimis ei muutunud ju selles mõttes midagi kehvemuse poole. See on see koht, kus tuleb näidata ja seda me ei suutnud teha."

"Iga võrkpalli sees olev inimene ütleb seda, et loomulikult tahame rohkem. Selge see, et mängijates see uskumine on igal juhul olemas. Me ei pea kindlasti häbenema kohti, kus meie mängijad mängivad," jätkas ta arutlemist. "Eks ta on see koondiseasi, et koondises peavad kõik asjad kokku jooksma, klubides on selle koha pealt kindlasti lihtsam – sa ju vabalt valid mängijaid ja sul on see valik oluliselt suurem, aga see on see koondise eripära. Ja eks teistel koondistel on samad mured, mingil hetkel on üks koht, kus on vaja natuke abi anda, midagi katta, peita. Aga see käib selle asja juurde, see on igasuvine probleem, igasuvine mõttekoht ka teistele koondistele ja see see reaalsus ongi."

Eesti koondis jätkab esmaspäeva õhtul turniiri Belgia vastu, kolmapäeval mängitakse Hollandiga ja neljapäeval Soomega.