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Eesti võrkpallikoondis sai EM-il kolmanda kaotuse

Võrkpalli Eesti koondis
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Võrkpalli EM. Eesti - Belgia
Võrkpalli EM. Eesti - Belgia Autor/allikas: CEV
Võrkpalli Eesti koondis

Eesti meeste võrkpallikoondis kaotas Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril Tamperes ka kolmanda alagrupimängu. Belgia koondis jäi peale 3:1 (25:17, 18:25, 25:21, 25:14).

Belgia koondis asus avageimis juhtima 4:1, kuid Eesti jõudis viigini 4:4 ja 5:5. Siis tegi Belgia aga paar head seeriat, asuti juhtima 9:5 ja 14:7. Mõni aeg hiljem ka juba 20:11 ja lõpuks võideti avageim 25:17.

Teine geim algas tasavägiselt, aga geimi keskel sai Eesti mõnepunktise edu. Seisult 18:16 teenis Eesti juba kolm punkti järjest ja suuresti 18-aastase Andres Jefanovi hea tegutsemise abil võitis teise geimi 25:18.

Kolmandat geimi alustas paremini Belgia ja asus juhtima 6:2, aga siis tuli Eesti periood ja Eesti sai suuresti Märt Tammearu tegutsemise toel ette 11:8. Siis hakkas mäng jälle rohkem Belgia poole kalduma, kes juhtis 18:15, aga Eesti jõudis viigini 21:21. Otsustavatel hetkedel teenis Belgia aga neli punkti järjest.

Neljandas geimis asus Belgia kiirelt juhtima 5:1 ja 10:3. Õige varsti sai Belgia ka peale 15:7 ja 18:9 ning sellega oli sisuliselt mängu saatus juba otsustatud. Neljas geim kuulus Belgiale 25:14 ja kogu mäng kolm-üks.

Eesti koondis rünnak oli 44 ja vastuvõtt 42 protsenti, blokist teeniti viis ja servilt kuus punkti. Belgia vastavad näitajad olid 51 ja 45 protsenti, 11 ja kuus punkti.

Andres Jefanov tõi Eestile 16 (+7) ja Märt Tammearu 15 (+11) punkti. Belgia paremad olid Sam Deroo 22 (+17) ja Ferre Reggers 19 (+8) punktiga.

Eesti koondis on nüüd kaotanud kõik kolm kohtumist: varasemalt ka Serbiale 1:3 ja Taanile 0:3. Ees ootavad veel kohtumised Hollandiga kolmapäeval ja Soomega neljapäeval.

Päeva esimeses kohtumises oli Serbia parem Hollandist 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Seejuures raiskas Holland kolmandas geimis kolm matšpalli.

Kui kõigil on mängitud kolm mängu, on Soomel kolm võitu, Belgia, Taani ja Serbia jätkavad kahega ning Hollandil ja Eestil on võiduarve avamata. Punkte on Soomel kaheksa, Belgial, seitse, Taanil kuus, Serbial viis, Hollandil üks ja Eestil null.

Enne mängu

Eesti kaotas oma esimese kohtumise Serbiale 1:3 (23:25, 24:26, 28:26, 22:25). Tegemist oli siiski tasavägise mänguga alagrupi ühe favoriidi vastu ja andis põhjust ettevaatlikuks optimismiks.

Pühapäeval toimunud järgmises kohtumises Taaniga oli Eestil kanda kerge favoriidikoorem, aga üllatuslikult said hoopis vastased selge 3:0 (28:26, 25:22, 25:16).

Belgia koondis võitis esimeses voorus Hollandit 3:1 (25:14, 18:25, 25:17, 25:14), kuid kaotas laupäeval alagruppi võõrustavale Soomele grupi seni ainsa viiegeimilise lahingu 2:3 (25:23, 20:25, 19:25, 25:23, 10:15).

Eesti ja Belgia vahel tuleb selgeks favoriidiks lugeda Belgiat, aga kui Eesti soovib kuueliikmelisest alagrupist edasi pääseda, on nüüd vaja hakata punkte koguma. Mullu suvel toimunud sõpruskohtumises saadi Belgiale kenasti vastu, kuid nii 2022. aasta valikturniiril kui ka 2023. aasta finaalturniiril võitis Belgia.

"Äärmiselt raske on see seis, eriti sellepärast, et tänane mäng oli 0:3 skooriga," hindas Eesti peatreener Alar Rikberg pühapäeval kaotust Taanile. "Teame ju seda mängude järjekorda, teame väga hästi nende võistkondade taset, kes meil järgmisena ees ootavad."

"Tuleb hakata päris riskeerivalt mängima, tuleb ka koosseisuga võib-olla selliseid avantüristlikke otsuseid vastu võtta, minna üllatama. Sisuliselt on teada, et selleks, et alagrupist edasipääsu veel heietada, peame olema võimelised päris suuri üllatusi serveerima."

Pärast mängu Belgiaga ootavad Eesti koondist ees veel kolmapäeval kohtumine Hollandiga ja neljapäeval mäng Soomega. Euroopa meistrivõistluste finaalturniir toimub kokku seitmes Euroopa linnas 9.-26. septembrini.

Toimetaja: Siim Boikov

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Eesti mängud EM-il

11. september kl 20 Serbia – Eesti

13. september kl 15 Taani – Eesti

14. september kl 20 Eesti – Belgia

16. september kl 20 Holland – Eesti

17. september kl 20 Soome – Eesti

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