Gouram langes algkoosseisust välja, kuid andis väravasöödu

Kui Gouram väljakule jooksis, juhtis tema koduklubi Berliini Hertha võõrsil Osnabrücki vastu 2:1. Teisel üleminutil andis Eesti poolkaitsja keskringist ühe puutega läbisöödu Farid Alfa-Ruprechtile, kes pääses tänu Osnabrücki viimase kaitsja libisemisele puurivahiga silmitsi, vahendab Soccernet.ee.

Gouram oli lähedal teiselegi väravasöödule, aga tiimikaaslane lõi umbes seitsmelt meetrilt mööda. Lisaks oli Gouramil endal suurepärane võimalus Hertha eduseisu kasvatada, kui ta pääses tsenderduse järel vabaksjäetuna jalaga lähedalt löögile, kuid kindamees Jonas Krumrey tõrjus tema madala soorituse.

Liider Hertha jätkab Saksamaa esiliigas täiseduga, olles võitnud kõik viis mängu. Osnabrück asub kümnendal positsioonil. Gouramil on kirjas kaks väravasöötu.

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