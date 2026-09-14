X!

Gouram langes algkoosseisust välja, kuid andis väravasöödu

Jalgpall
Soufian Gouram (vasakul) andis Farid Alfa-Ruprechtile väravasöödu
Soufian Gouram (vasakul) andis Farid Alfa-Ruprechtile väravasöödu Autor/allikas: SCANPIX/picture alliance/Eibner-Pressefoto
Jalgpall

Kõigis neljas varasemas voorus põhikoosseisu kuulunud Eesti jalgpallur Soufian Gouram pääses Saksamaa esiliiga viienda vooru mängus platsile vahetusest alles 87. minutil. Sellegipoolest jõudis ta anda väravasöödu.

Kui Gouram väljakule jooksis, juhtis tema koduklubi Berliini Hertha võõrsil Osnabrücki vastu 2:1. Teisel üleminutil andis Eesti poolkaitsja keskringist ühe puutega läbisöödu Farid Alfa-Ruprechtile, kes pääses tänu Osnabrücki viimase kaitsja libisemisele puurivahiga silmitsi, vahendab Soccernet.ee.

Gouram oli lähedal teiselegi väravasöödule, aga tiimikaaslane lõi umbes seitsmelt meetrilt mööda. Lisaks oli Gouramil endal suurepärane võimalus Hertha eduseisu kasvatada, kui ta pääses tsenderduse järel vabaksjäetuna jalaga lähedalt löögile, kuid kindamees Jonas Krumrey tõrjus tema madala soorituse.

Liider Hertha jätkab Saksamaa esiliigas täiseduga, olles võitnud kõik viis mängu. Osnabrück asub kümnendal positsioonil. Gouramil on kirjas kaks väravasöötu.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

19:52

Gouram langes algkoosseisust välja, kuid andis väravasöödu

18:06

Jalgpalliliit tunnustab hõbemärgiga Munskindi ja Tohverit

14:26

Kaks väravat löönud Yamal aitas Barcelona viienda järjestikuse võiduni

13:53

Saalijalgpalli meistriliigas mängib uuel hooajal kuus võistkonda

13:32

Kohtunike viga kinkis Manchesteri derbis Haalandile värava ja Cityle võidu

09:58

Paide naiskond sai esimest korda Florast jagu

08:45

Vigastatud Sappinen lahkus väljakult kanderaamil

13.09

Harju JK Laagri sai teist korda järjest Paidest jagu Uuendatud

13.09

VIDEO | Kelementi väravad kukutasid Paide

13.09

Tiitlikaitsja Thun kaotas nii kapteni kui mängu

sport.err.ee uudised

20:28

Madridi ringrada tehakse pilootide kriitika tõttu ümber

19:52

Gouram langes algkoosseisust välja, kuid andis väravasöödu

19:44

OTSEBLOGI | Kas kaotustega alustanud Eesti saab Belgiale vastu? Uuendatud

19:17

Tallinna maratonil püstitati kolm uut Eesti veteranide rekordit

18:44

Itaalia korvpallitäht Kawhi Leonardist: ta rikkus mu karjääri

18:06

Jalgpalliliit tunnustab hõbemärgiga Munskindi ja Tohverit

17:32

Teist korda MM-i parimaks valitud Stewart tegi ajalugu

16:58

NFL-i hooaja esimesel pühapäeval skooriti rekordiliselt palju punkte

16:23

Arnover võitis kiirendusspordi Euroopa meistrivõistlused

15:49

Eesti võitis sportliku kepikõnni MM-il viis kuldmedalit

15:19

Ralf Aron saavutas Silverstone'is vahelduvates oludes esikoha

14:50

Malõgina jõudis WTA Challengeril põhiturniirile

14:26

Kaks väravat löönud Yamal aitas Barcelona viienda järjestikuse võiduni

13:53

Saalijalgpalli meistriliigas mängib uuel hooajal kuus võistkonda

13:32

Kohtunike viga kinkis Manchesteri derbis Haalandile värava ja Cityle võidu

12:57

Läti tuli ka 3x3 korvpalli Euroopa meistriks

12:28

Rõbakina tõusis maailma esireketiks, Malõgina tegi väikese tõusu

11:39

Vassiljev võrkpallikoondise senisest EM-ist: meil jääb puudu servisurvest

11:13

Dos Santos alistas nii Benjamini kui Warholmi

10:40

17-aastane Armin Raag tuli rallikrossi Euroopa meistriks, Eestile kaksikvõit

loetumad

13.09

USA sai alguse ehmatusest üle ja krooniti taas maailmameistriks Uuendatud

13.09

Eesti jäi EM-il Taanile üllatuslikult kindlalt alla Uuendatud

08:10

Zverev teenis USA-s karjääri teise slämmivõidu

13.09

Tšiilis teiseks tulnud Virves kindlustas WRC2 Challenger tiitli

13.09

FOTOD | Tallinna Maratoni võitis keenialane, Hussar teine Uuendatud

13.09

Karmen Bruusi hooaja lõpetas operatsioon

10:12

Lajal parandas karjääri parimat kohta, esikümnes märgiline muutus

08:45

Vigastatud Sappinen lahkus väljakult kanderaamil

13:32

Kohtunike viga kinkis Manchesteri derbis Haalandile värava ja Cityle võidu

13.09

Uuel ringrajal võidutses Kimi Antonelli

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo