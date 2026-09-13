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Solberg on Tšiilis viimase päeva eel liider, Virves oma klassi teine

Autoralli
Robert Virves
Robert Virves Autor/allikas: Jaanus Ree/Red Bull Content Pool
Autoralli

Tšiilis toimuval autoralli MM-etapil läheb viimasele võistluspäevale liidrina vastu Oliver Solberg (Toyota), heitlus teise koha eest on samuti tihe. Robert Virves (Škoda) on WRC2 klassis teisel kohal ning liigub jõudsalt MM-tiitli suunas.

Juba ralli alguses liidriks kerkinud Solberg juhtis laupäevase võistluspäeva pausile minnes konkurentide ees 10,1 sekundiga ning loovutas kümnendal katsel veidi aega, aga lõpetas päeva vägeva tempoga. Rootslase edu Elfyn Evansi (Toyota) ees kasvas 19,1-sekundiliseks, aga Sebastien Ogier (Toyota) jääb omakorda Evansist vaid 1,3 sekundi kaugusele (+20,4). Kaugele ei jää ka Adrien Fourmaux (Hyundai; +31,1).

Esinelikule järgneb soomlane Sami Pajari (Toyota; +1.15,5), tema järel on vahed juba suuremaks kärisenud ja Esapekka Lappi (Hyundai; +4.10,1) kaotab kaasmaalasele pea kolme minutiga.

Eestlased Robert Virves ja Jakko Viilo on teinud stabiilse ralli ning püsivad WRC2 võistlusklassis teisel kohal, kaotust Yohan Rosselile (Lancia) on 58 sekundit. Eestlaste tahavaatepeeglis on Gus Greensmith (Toyota; +1.26,1), kes jääb 28,1 sekundi kaugusele. "Ma ei oodanud nii keerulist rallit, raske on tunnetust leida. Päeva viimased kaks katset tundusid kõvadel rehvidel teistsugused, aga me pole lähedalgi sellele tasemele, kus peaksime olema. Raske kommenteerida," sõnas Virves pärast päeva viimast katset.

Eestlased on osalenud tänavu neljal rallil ning võitnud WRC2 klassis neist kõik. Tšiilis nad veel maailmameistri tiitlit kindlustada ei saa, aga kõrge kohaga astuksid nad järjekordse suure sammu selle suunas.

Pühapäeval peetakse Tšiilis veel neli kiiruskatset, punktikatse algab Eesti aja järgi kell 19.15.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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23.-26. aprill Kanaari saarte ralli

7.-10. mai Portugali ralli

28.-31. mai Jaapani ralli

25.-28. juuni Kreeka ralli

16.-19. juuli Eesti ralli

30. juuli – 2. august Soome ralli

27.-30. august Paraguay ralli

10.-13. september Tšiili ralli

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