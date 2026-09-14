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Teist korda MM-i parimaks valitud Stewart tegi ajalugu

Korvpall
Breanna Stewart
Breanna Stewart Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/Eibner
Korvpall

Pühapäeval läbi saanud naiste korvpalli maailmameistrivõistluste kõige väärtuslikumaks mängijaks valiti ameeriklanna Breanna Stewart, kes on esimene naine, kes kahel MM-il parimaks mängijaks valitud.

USA naiste koondis jäi finaalis Prantsusmaa vastu lausa 14-punktilisse kaotusseisu, aga suutis sellest toibuda ning 97:79 võit võtta. Ameeriklannad võitsid MM-turniiri viiendat korda järjest ja üldse kokku 12. korda.

Finaalturniiri kõige väärtuslikumaks valiti naiste NBA-s mängiv Breanna Stewart, kes tuli maailmameistriks neljandat korda. Ühtlasi sai temast esimene naine, kes on valitud kahel MM-turniiril parimaks mängijaks: sama auhinna pälvis ta ka 2018. aastal Tenerifel toimunud MM-il. 32-aastane Stewart kogus tänavusel turniiril kuues mängus keskmiselt 12,8 punkti, 7,3 lauapalli ning 2,8 korvisöötu.

"Meie mäng algab Stewie'ist," kiitis USA peatreener Kara Lawson. "Ta on olnud terve turniiri vältel meie liidriks. Tema ongi USA korvpall. Kui mõelda viimase 15 aasta peale, see on olnud tema aeg. Me oleme väga õnnelikud, et ta meiega on."

New York Liberty ääremängija on kolmekordne olümpiavõitja ja nüüdsest neljakordne maailmameister, lisaks kuuluvad tema auhinnakappi kolm WNBA meistritiitlit ja neli USA üliõpilasliiga (NCAA) meistritiitlit. WNBA-s on ta valitud kahel korral hooaja kõige väärtuslikumaks mängijaks.

"Olen sellistes mängudes palju mänginud," rääkis Stewart pühapäeval. "Just emotsionaalne pool on see, miks tiimid seda läve ületada ei suuda. Minu tiimis seda ei juhtu, me keskendume vajalikule. Pole vahet, mis juhtub, mäng on pikk. Minu jaoks on just stabiilsus oluline. Sa pead andma endast kõik, hoolimata sellest kui oluline üks mäng on. Olen endas ebareaalselt enesekindel, eriti nendes olulistes hetkedes. Ma usun alati, et meil on võimalus võita," lisas ta.

Lisaks soliidsetele statistilistele näitajatele on turniiri vältel tähelepanu saanud Stewarti oskused liidrina. Näiteks pärast USA nappi võitu Itaalia üle rääkisid naiskonna nooremad mängijad kõnest, millega Stewart närvilise riietusruumi maha rahustas.

"Stewie oli kogu selles protsessis meie liider. Pärast mängu Itaaliaga ütles ta meile, et me ei peaks pingesse minema. See ongi MM-il mängimine, mõnes mängus peadki end august välja kaevama. Kõik mängud ei saagi ilusad olla," ütles USA täht Caitlin Clark. "Ta on võitja. Ta muud ei teegi kui võidab. See tekitab nii palju mugavust, kui sul on tiimis selline mängija."

USA naised naasevad kodumaale ning jätkavad WNBA hooajaga. Kahe aasta pärast saavad nad esindada oma riiki kodustel olümpiamängudel. "Näeme Los Angeleses!" hüüdis Stewart pärast maailmameistriks tulemist.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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