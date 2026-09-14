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Varakult kaks tabamust lubanud Inter sai võidu

Jalgpall
Milano Interi mängijad
Milano Interi mängijad Autor/allikas: SCANPIX/AP
Jalgpall

Milano Inter saavutas Itaalia jalgpalli kõrgliigas neljanda järjestikuse võidu, kuid jäi koduväljakul kõigepealt kaheväravalisse kaotusseisu.

Kodupubliku ees mänginud Inter jäi üheksandal minutil maha, kui Udinese kaitsja James Abankwah nurgalöögi järel palli peaga väravasse toimetas. Seitse minutit sai jala valgeks ka Jurgen Ekkelenkamp, viies külalised kahega juhtima.

Inter ei vajanud vastuse leidmiseks aga liiga palju aega: Carlos Augusto skooris 26. minutil kauni kauglöögi ja Nicolo Barella viigistas 35. minutil seisu. Poolajapausile mindigi 2:2 viigiseisul, aga Marcus Thuram viis 57. minutil Interi esimest korda juhtima. 67. minutil sai jala valgeks Francesco Pio Esposito ning Ange-Yoan Bonny viis Interi 79. minutil võõrustaja kolmega juhtima.

Idrissa Gueye tegi küll üleminutitel skoori ja tõi Udinese lähemale, aga Inter sai 5:3 võidu ning jätkab koduses kõrgliigas täiseduga.

Inter on Serie A-s teisel kohal, sest Roma on samamoodi nelja võiduga alustanud. Esmaspäeval alistas pealinnaklubi Torino 2:0. Tabeli kolmandal real on kümne punktiga Como, kes alistas Parma 2:1. Sama palju punkte on ka neljandal kohal jätkaval Laziol.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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