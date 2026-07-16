Virves: lolle riske ei võta, aga tahame kiiresti sõita

Reedel tehakse algust järjekordse Rally Estoniaga ning mullu WRC2 klassis oma karjääri esimese rallivõidu teeninud Robert Virves ütles, et on tänavuseks mõõduvõtuks valmis.

Virves tegi mullu kodusel MM-rallil vägeva sõidu ning teenis oma karjääri esimese võidu WRC2 võistlusklassis, kui edestas kaasmaalast Georg Linnamäed 18,4 sekundiga. Sel hooajal on Virves MM-sarja punkte kogunud kahel rallil ning mõlemad ühtlasi võitnud.

"[Hooaeg] on siiani ideaalilähedane olnud," ütles ta Rally Estonia eel ERR-ile. "Test oli okei, saime nii vihmas sõita kui ka kuivaga. Üldpilt oli okei. Kui hea päriselt sai, seda näeme võidusõidu käigus."

Virves ütles, et kodupubliku ees sõitmine tekitab esialgu ka veidi pabinat. "Kodus sõites on üldiselt natuke teistmoodi, sellega nõustuvad kõik kohalikud. Värin on keskmisest suurem, aga kui sõiduks läheb, siis on kõik okei," ütles ta. "Võidusõit saab olema päris tummine."

Kindlat eesmärki 26-aastane eestlane omale ei võta, tulemus tuleb puhta ralli pealt. "Lolle riske me võtma ei lähe, aga sellegipoolest tahame sõita kiiresti. Hakkame otsast minema, tuleb olukorraga kohaneda. Algusest peale läheb kõigil sõiduks," sõnas Virves.

Rally Estonia saab alguse reede hommikul testikatsega ning esimesel võistluspäeval peetakse ära seitse kiiruskatset, millest esimene saab alguse kell 13.03. Sündmuste käiku saab jälgida ERR-i spordiportaali ralliblogi vahendusel.