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Elfyn Evans nautis Lõuna-Eesti kiireid teid

Autoralli
Foto: Kuvatõmmis/ETV
Autoralli

Laupäeval kulmineerunud Lõuna-Eesti ralli võitis autoralli MM-sarja üldliider Elfyn Evans. Parima eestlasena lõpetas Karl Martin Volver teisena.

Rally Estoniaks valmistuv MM-sarja üldliider Elfyn Evans võitis Lõuna-Eesti rallil kümnest kiiruskatsest üheksa. Viimasel katsel purunenud rehv Toyota sõitja edu ei mõjutanud ning ralli võideti kaardilugeja Scott Martiniga kahe-minutilise eduga.

"See oli hea ralli. Saime sellistel kiiretel teedel väärtuslikke testikilomeetreid, mis on heaks ettevalmistuseks Rally Estoniaks," sõnas Evans ERR-ile. "Seda oli väga kasulik teha. Probleem on selles, et me ei tea, millised olud Rally Estonial tulevad. Siin oli üldiselt üsna niiske. Kui Rally Estonial oleksid samasugused tingimused, sobiks see meile väga hästi, kuid sellele lootma jääda oleks ilmselt natuke liiga optimistlik."

"Alati on tore kiiremaid teid sõita, eriti pärast Kreeka ralli väga raskeid ja karme teid. Nii et jah, see oli nauditav," lisas Evans.

Parima eestlasena sai Evansi järel teise koha Karl Martin Volver, kes edestas kolmandale kohale tulnud Egon Kauri ligi 20 sekundiga. Mõlemad koguvad kilomeetreid nende jaoks uute Toyota Rally2 autodega.

"Ralli võtan väga positiivselt kokku. Saime siit väga vajaliku kilometraaži Rally Estoniaks. Meil oligi nii-öelda suures pildis testiralli Rally Estoniaks. Küll me ei sõitnud Hankook rehviga, vaid sõitsime Pirelli Eesti meistrivõistluste rehviga, et meil oli vaja punkte just Eesti meistrivõistluste mõttes, et eks me suudame selle Hankook rehviga järgmises testis harjuda ja ralli võtan kokku väga positiivselt. Kõik õnnestus ja liigseid riske ei võtnud. Sõitsime mõistlikult ja tõime auto ilusti tervelt lõpuni," rääkis Volver.

"Auto on kindlasti hea, selles pole kahtlustki," ütles Kaur. "Ja seda on juba varasemad tulemused näidanud, eks loomulikult ta on ka erinev varasemast, millega sõitnud olen. Kuna meil test oli natukene üürike, siis plaanipäraselt see ralli oligi testiks meile ja selleks seatud eesmärgid saime päris hästi täidetud."

Kodusel MM-etapil on Volveri sõnul konkurents palju tihedam ning pigem minnakse sõitu nautima kui kõrgeid kohti taga ajama. "Kui ma ei eksi, siis on Rally Estonial pea 26 Rally2 võistlejat, et see konkurents on ikka päris tihe,. Põhimõtteliselt kõik maailma paremik on ikkagi kohal ja selles suhtes on hea, et näeme seal ära, kus kohas me parasjagu positsioneerume. Suuri eesmärke hetkel kohe ei pane, et tipuga või sõitma ei lähe, see on enda jaoks selgeks mõeldud. Kindlasti targa ja hea sõiduga lähme nautima."

Rally Estonia algab 16. juulil.

Toimetaja: Henrik Laever

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