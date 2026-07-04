Evans näitas Lõuna-Eestis taset, teine koht Volverile

Reedel ja laupäeval toimunud Terminal autoralli Eesti meistrivõistluste hooaja neljanda etapi, Lõuna-Eesti ralli võitis Rally Estoniaks valmistuvad Elfyn Evans ja Scott Martin (Toyota).

Autoralli MM-sarja üldliidrid kontrollisid Võrumaal toimunud rallit algusest lõpuni ning avapäeva lõpuks oli vahe konkurentidega kasvanud pea 40-sekundiliseks. Viimase katse eel juhtisid Evans ja Martin enam kui kahe sekundiga, kaotasid otsustaval katsel rehvi, kuid teenisid siiski Rally Estonia soojendusetapil kindla võidu.

Teise koha saavutasid lõpuks Karl Martin Volver ja Annika Sõna (Toyota GR Yaris Rally2; +2.01,7), kes saavutasid Evansi lõhkenud rehvi abil viimasel katsel ka esikoha. Nende edu Egon Kauri ja Ermo Veltsoni (Toyota GR Yaris Rally2; +2.21,5) ees oli kümne kiiruskatse järel 19,8 sekundit. Üldarvestuses said neljanda koha Joosep Ralf Nõgene ja Aleks Lesk (Toyota GR Yaris Rally2; +2.27,8).

EMV2 kategoorias teenisid Volveri järel teise koha Kaspar Kasari ja Rainis Raidma (Ford Fiesta Rally2; +2.24,3), kes edestasid kümne katse järel poolakaid Aron Domzalat ja Michal Kusnierzi (Škoda Fabia R5 evo) vaid 0,1 sekundiga.

Eesti meistrivõistluste hooaja viies etapp peetakse augustis Paides, hooaeg lõppeb septembris Saaremaa ralliga.