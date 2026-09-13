Solberg võitis Tšiili ralli, Toyota krooniti maailmameistriks

Autoralli maailmameistrivõistluste hooaja 12. etapi Tšiilis võitis Oliver Solberg (Toyota), kes edestas Sebastien Ogier'd (Toyota; +16,6) ja Adrien Fourmaux'd (Hyundai; +33,3).

Viimasel päeva eel oli Solbergi lähim jälitaja Elfyn Evans (Toyota), kes aga lõhkus eelviimasel katsel rehvi ja langes teiselt positsioonilt viiendaks. Lõpuks kaotas ta võitjale kahe minuti ja 22,3 sekundiga.

Tema ja esikolmiku vahele jäi veel soomlane Sami Pajari (Toyota), kes kaotas Solbergile ühe minuti ja 33,9 sekundiga ehk edestas Evansit 48,4 sekundiga. Esikuuiku lõpetas teine soomlane Esapekka Lappi (Hyundai; +5.07,0).

Pühapäevases arvestuses moodustasid esiviisiku Ogier, Solberg, Fourmaux, Pajari ja Takamoto Katsuta (Toyota). Punktikatsel osutus kõige kiiremaks Solberg, kellele järgnesid Evans, Pajari, Katsuta ja Ogier.

WRC Autor/allikas: ewrc-results.com

Kokkuvõttes tegi Evansi ebaõnn aga MM-sarja tihedamaks: tal on nüüd koos 230 punkti, aga Pajari jääb 17 ja Solberg 21 silma kaugusele. Neljandat kohta hoidev Ogier kaotab tiimikaaslasele küll juba 59 punktiga.

Kindlasti võib aga rõõmustada Toyota tiimina, sest kaks etappi enne hooaja lõppu kindlustati kümnes võistkondlik tiitel - sama palju on vaid Lancial. Neil on hetkel koos 614 punkti ehk 204 enam kui teisel kohal asuval Hyundail. Viimati jäi Toyota tootjate arvestuses tiitlita 2020. aastal.

Sel hooajal on kavas veel kaks kruusarallit: 1.-4. oktoobril kihutatakse Sardiinias ja 11.-14. novembril vähemalt praeguste plaanide kohaselt Saudi Araabias.