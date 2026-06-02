Rally Estonia korraldajad istuvad ise autosse, noortele suur toetusfond

Aava ja Kütt saavad esimesteks korraldajateks, kes MM-sarjas enda etapil osalenud. Nad võistlevad WRC2 arvestuses ning seda RedGrey meeskonna poolt ette valmistatud Toyota GR Yaris Rally2 autoga. Aava ja Kütt sõitsid ühe ekipaažina 2010. aasta Kehala rallisprindil, MM-sarja etapil ei ole nad koos autos istunud.

"Oleme Silveriga ralli juures olnud pikalt ja koos rallit korraldanud, aga suurel rallil pole koos sõitnud. See, et me Rally Estonial saame ühiselt startida on väärtus ja privileeg, sest enamuste WRC rallide korraldajad pole varasema sõitja kogemusega. Teisest küljest saame näha rallit teise nurga alt, sõitja vaatest ja see annab meile hea sisendi, kuidas Rally Estoniat veel paremini korraldada," rääkis Aava.

"Ralli on eriline spordiala, kus saab peale 16-17 aastast pausi tulla tagasi ja sõita koos maailma parimatega. Aava-Kütt projekti üks eesmärkidest on tuua ka meie noore generatsiooni sõitjad laiema publiku ning kõrgendatud meedia tähelepanu alla ning avada ühe rallisõitja igapäeva töö ja pühendumuse tagamaid," lisas ta.

Küti sõnul on nad sellest kaua unistanud: "Absoluutselt suur väljakutse, mida võtame väga tõsiselt ja valmistame ennast ette. Aastatega on meie korraldustiim saanud nii tugevaks, et kui kaks asutajat osalevad rallil ja peavad reeglite kohaselt selle korraldusest eemal olema, töötab süsteem valatult edasi."

Rally Estonia ja selle publik. Autor/allikas: Karli Saul

WRC promootor teatas, et paneb välja 50 000 euro suuruse auhinnafondi Rally Estonia WRC2 arvestuse kolmele kiiremale noorele Eesti sõitjale, lisaks panustatakse Estonian Next Rallystar fondi Patrick Enoki projekti sihtotstarbelise toetusena 50 000 eurot. "Rally Estonia on alati olnud esirinnas oma uuendusliku suhtumise, kirglike fännide ja tugeva toetusega uue põlvkonna rallitalentide osas," sõnas WRC spordidirektor Peter Thul. "Sarja tuleviku tugevus sõltub noortele sõitjatele loodud võimalustest tõusta maailma tippu. Eesti on näidanud head eeskuju, noored sõitjad osalevad WRC2 arvestuses ja on oluline, et nad saaksid sellel teekonnal mitmekülgse toetuse."

WRC Delfi Rally Estonia pressikonverentsil osalenud noorte Rally2 sõitjate emotsioonid olid eestlaslikult tagasihoidlikud aga on selge, et see on neile tugev lisamotivaator. Kodupubliku ees on neil hea võimalus võtta mõõtu oma klassi maailma parimatega ja loomulikult on osadel neist selge eesmärk klassi võit koju jätta.

"Suures plaanis võtame Delfi Rally Estoniat ikka samamoodi nagu iga teist võistlust, kuid loomulikult on sellised auhinnad alati teretulnud. Meie eesmärgiks on koduteedel kindlasti ka tänavu WRC2 klassi võidu eest heidelda," ütles Robert Virves.

"See auhind on väga lahe võimalus ja sellist asja ma ei mäleta, et oleks kuskil varem tehtud. Eesmärk kodusel MM-etapil on teha maksimum, mis on võimalik, sest kogemusi võiks nüüd juba olla. Plaan on gaasi panna ja vaatame siis, et kuidas me teistega võrreldes ennast positsioneerida saame," lisas Romet Jürgenson.

Romet Jürgenson, Robert Virves, Patrick Enok ja Jaspar Vaher Autor/allikas: Karli Saul

Neljapäeval, 16. juulil toimub kell 18 Tartus Raekoja platsil Rally Estonia traditsiooniline avashow, kus astuvad üles NOËP ja An-Marlen. Kell 19 algab stardipoodium, millele järgneb esmakordselt toimuv Rally1 autode demonstratsioonisõit pealtvaatajatele Tartu kesklinnas Vabaduse puiesteel stardipoodiumi vahetus läheduses. Service park ja EXPO-ala asuvad Eesti Rahva Muuseumi territooriumil, sissepääs on tasuta.

Reedel, 17. juulil toimub Tartu lauluväljakul Rally Estonia ametlik kontsert, mille raames teeb bänd 5MIINUST oma suve ainsa ülesastumise. Sarnaselt eelmise aastaga selgub ralli võitja punktikatse lõpus, Kääriku Spordikeskuse aladel, kus ühtlasi leiab aset ka pidulik finišitseremoonia.

"Oleme palju tegelenud pealtvaatamiskogemuse arendamisega, et fännidele veelgi vingemaid emotsioone luua. Karavanidega puhkamine on tõusutrendis ning see on ühtlasi ka oluline osa rallikultuurist, oleme panustanud veelgi rohkem, et luua karavanidele mõeldud parkimisalasid vahetult kiiruskatsete äärde, kust on rallit võimalik turvaliselt ning väga vinge emotsiooniga jälgida," rääkis Rally Estonia tegevjuht Janno Siitan.

"Lisaks on olnud võimalus luua legendaarsetele pealtvaatamisaladele täiendavalt uusi alasid, et pakkuda fännidele uusi elamusi. Tänavusel rallil saab näha sõitmas ka ajaloolisi ralliautosid, seda nii Elva kui ka Tartu valla kiiruskatsel. Ralli viimane, punktikatse ja finišipoodium Kääriku Spordikeskuses on samuti miski, mida oleme edasi arendanud ja see annab väärika punkti tänavusele Rally Estoniale," lisas tegevjuht.

Tänavune ralli sõidetakse Tartus ning Tartu, Otepää, Elva, Kanepi, Kambja, Kastre, Luunja, Peipsiääre ja Mustvee valla teedel. Kogu info tänavuse WRC Delfi Rally Estonia kohta ja rallipood on leitav veebiaadressil www.rallyestonia.ee