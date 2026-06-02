X!

Rally Estonia korraldajad istuvad ise autosse, noortele suur toetusfond

Autoralli
Silver Kütt ja Urmo Aava
Silver Kütt ja Urmo Aava Autor/allikas: Karli Saul
Autoralli

16.-19. juulil sõidetakse Lõuna-Eesti teedel autoralli maailmameistrivõistluste etapp WRC Delfi Rally Estonia. Teisipäevasel pressikonverentsil kuulutati välja, et korraldajad Urmo Aava ja Silver Kütt võtavad ise Toyota Rally2 autos osa.

Aava ja Kütt saavad esimesteks korraldajateks, kes MM-sarjas enda etapil osalenud. Nad võistlevad WRC2 arvestuses ning seda RedGrey meeskonna poolt ette valmistatud Toyota GR Yaris Rally2 autoga. Aava ja Kütt sõitsid ühe ekipaažina 2010. aasta Kehala rallisprindil, MM-sarja etapil ei ole nad koos autos istunud.

"Oleme Silveriga ralli juures olnud pikalt ja koos rallit korraldanud, aga suurel rallil pole koos sõitnud. See, et me Rally Estonial saame ühiselt startida on väärtus ja privileeg, sest enamuste WRC rallide korraldajad pole varasema sõitja kogemusega. Teisest küljest saame näha rallit teise nurga alt, sõitja vaatest ja see annab meile hea sisendi, kuidas Rally Estoniat veel paremini korraldada," rääkis Aava.

"Ralli on eriline spordiala, kus saab peale 16-17 aastast pausi tulla tagasi ja sõita koos maailma parimatega. Aava-Kütt projekti üks eesmärkidest on tuua ka meie noore generatsiooni sõitjad laiema publiku ning kõrgendatud meedia tähelepanu alla ning avada ühe rallisõitja igapäeva töö ja pühendumuse tagamaid," lisas ta.

Küti sõnul on nad sellest kaua unistanud: "Absoluutselt suur väljakutse, mida võtame väga tõsiselt ja valmistame ennast ette. Aastatega on meie korraldustiim saanud nii tugevaks, et kui kaks asutajat osalevad rallil ja peavad reeglite kohaselt selle korraldusest eemal olema, töötab süsteem valatult edasi."

Rally Estonia ja selle publik. Autor/allikas: Karli Saul

WRC promootor teatas, et paneb välja 50 000 euro suuruse auhinnafondi Rally Estonia WRC2 arvestuse kolmele kiiremale noorele Eesti sõitjale, lisaks panustatakse Estonian Next Rallystar fondi Patrick Enoki projekti sihtotstarbelise toetusena 50 000 eurot. "Rally Estonia on alati olnud esirinnas oma uuendusliku suhtumise, kirglike fännide ja tugeva toetusega uue põlvkonna rallitalentide osas," sõnas WRC spordidirektor Peter Thul. "Sarja tuleviku tugevus sõltub noortele sõitjatele loodud võimalustest tõusta maailma tippu. Eesti on näidanud head eeskuju, noored sõitjad osalevad WRC2 arvestuses ja on oluline, et nad saaksid sellel teekonnal mitmekülgse toetuse."

WRC Delfi Rally Estonia pressikonverentsil osalenud noorte Rally2 sõitjate emotsioonid olid eestlaslikult tagasihoidlikud aga on selge, et see on neile tugev lisamotivaator. Kodupubliku ees on neil hea võimalus võtta mõõtu oma klassi maailma parimatega ja loomulikult on osadel neist selge eesmärk klassi võit koju jätta.

"Suures plaanis võtame Delfi Rally Estoniat ikka samamoodi nagu iga teist võistlust, kuid loomulikult on sellised auhinnad alati teretulnud. Meie eesmärgiks on koduteedel kindlasti ka tänavu WRC2 klassi võidu eest heidelda," ütles Robert Virves.

"See auhind on väga lahe võimalus ja sellist asja ma ei mäleta, et oleks kuskil varem tehtud. Eesmärk kodusel MM-etapil on teha maksimum, mis on võimalik, sest kogemusi võiks nüüd juba olla. Plaan on gaasi panna ja vaatame siis, et kuidas me teistega võrreldes ennast positsioneerida saame," lisas Romet Jürgenson.

Romet Jürgenson, Robert Virves, Patrick Enok ja Jaspar Vaher Autor/allikas: Karli Saul

Neljapäeval, 16. juulil toimub kell 18 Tartus Raekoja platsil Rally Estonia traditsiooniline avashow, kus astuvad üles NOËP ja An-Marlen. Kell 19 algab stardipoodium, millele järgneb esmakordselt toimuv Rally1 autode demonstratsioonisõit pealtvaatajatele Tartu kesklinnas Vabaduse puiesteel stardipoodiumi vahetus läheduses. Service park ja EXPO-ala asuvad Eesti Rahva Muuseumi territooriumil, sissepääs on tasuta.

Reedel, 17. juulil toimub Tartu lauluväljakul Rally Estonia ametlik kontsert, mille raames teeb bänd 5MIINUST oma suve ainsa ülesastumise. Sarnaselt eelmise aastaga selgub ralli võitja punktikatse lõpus, Kääriku Spordikeskuse aladel, kus ühtlasi leiab aset ka pidulik finišitseremoonia. 

"Oleme palju tegelenud pealtvaatamiskogemuse arendamisega, et fännidele veelgi vingemaid emotsioone luua. Karavanidega puhkamine on tõusutrendis ning see on ühtlasi ka oluline osa rallikultuurist, oleme panustanud veelgi rohkem, et luua karavanidele mõeldud parkimisalasid vahetult kiiruskatsete äärde, kust on rallit võimalik turvaliselt ning väga vinge emotsiooniga jälgida," rääkis Rally Estonia tegevjuht Janno Siitan.

"Lisaks on olnud võimalus luua legendaarsetele pealtvaatamisaladele täiendavalt uusi alasid, et pakkuda fännidele uusi elamusi. Tänavusel rallil saab näha sõitmas ka ajaloolisi ralliautosid, seda nii Elva kui ka Tartu valla kiiruskatsel. Ralli viimane, punktikatse ja finišipoodium Kääriku Spordikeskuses on samuti miski, mida oleme edasi arendanud ja see annab väärika punkti tänavusele Rally Estoniale," lisas tegevjuht.

Tänavune ralli sõidetakse Tartus ning Tartu, Otepää, Elva, Kanepi, Kambja, Kastre, Luunja, Peipsiääre ja Mustvee valla teedel. Kogu info tänavuse WRC Delfi Rally Estonia kohta ja rallipood on leitav veebiaadressil www.rallyestonia.ee

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

2026 ralli mm-etapid

22.-25. jaanuar Monte Carlo ralli

12.-15. veebruar Rootsi ralli

12.-15. märts Keenia ralli

9.-12. aprill Horvaatia ralli

23.-26. aprill Kanaari saarte ralli

7.-10. mai Portugali ralli

28.-31. mai Jaapani ralli

25.-28. juuni Kreeka ralli

16.-19. juuli Eesti ralli

30. juuli – 2. august Soome ralli

27.-30. august Paraguay ralli

10.-13. september Tšiili ralli

1.-4. oktoober Sardiinia ralli

11.-14. november Saudi Araabia ralli

viimased ralliuudised

14:49

Rally Estonia korraldajad istuvad ise autosse, noortele suur toetusfond

31.05

Jürgenson: soovitud tulemust ei tulnud, kuid üldiselt oli edukas ralli

31.05

Jaapani ralli võitis Evans, Jürgenson oma klassis viies

31.05

Tänak: never say never, aga rallit praegu plaanis ei ole

30.05

Evans läheb pühapäevale vastu liidrikohalt, Solberg võttis asjatu riski

29.05

Jaapanis juhib Evans, Jürgenson oma seltskonna kolmas

28.05

Ogier pole tuleviku osas otsust teinud: olen juba mõnda aega rallit sõitnud

28.05

Jaapani ralli testikatsel näitas kiireimat minekut Ogier

25.05

Patrick Enok saavutas Imatra rallil karjääri esimese üldvõidu

13.05

Neuville: esikoht Portugalis oli väärt rohkem kui 25 võidupunkti

11.05

Virves esimesest WRC katsevõidust: see oli natuke eesmärk

10.05

Saaremaal näitas kõige paremat minekut Koik, konkurent Volver katkestas

10.05

Thierry Neuville sai hooaja esimese võidu

10.05

Virves teenis karjääri esimese WRC katsevõidu

09.05

Ogier läheb otsustavale päevale suure eduga, Virves lõpetas päeva võiduga

sport.err.ee uudised

17:07

Kuldar Sikk lõpetab töö Eesti Autospordi Liidu juhatuse liikme ja spordidirektorina

16:34

Elvas tulid Eesti meistriteks Soonik ja Kivistik

16:07

Marta Kostjuk pääses esimest korda slämmiturniiri poolfinaali

15:54

Tallinn pakub noortele suvevaheajaks tasuta treeninguid

15:23

Pajur lõpetas pikalt pausile pandud etapil jooksikute seas

14:49

Rally Estonia korraldajad istuvad ise autosse, noortele suur toetusfond

14:19

Lajal alustas muruhooaega vägeva võiduga

14:01

Kalev/Cramo president: teeme seda fännide ja emotsioonide pärast

12:57

Tehniline rike röövis Saarelt MM-sarjas kamaluga punkte

12:22

Alex Talisainen teenindab 3x3 korvpalli maailmameistrivõistlusi

11:47

NFL-i parim kaitsemängija kolib läänerannikule võitma

11:11

Haavlilaskur Velleste käis Prantsusmaa GP-etapil kolm korda pjedestaalil

11:00

KUULA | "Võimlas" räägiti kodusest korvpallifinaalist, Götzisest ja hokist Uuendatud

10:33

Iniesta alustab treenerikarjääri Ühendemiraatide esiliigas

09:58

Vladimir Vassiljev sai Läti mulluse pronksiklubi peatreeneriks

09:29

EOK presidendikandidaat Tudeberg: ühiskond peab olema terve

09:04

Suri pikaaegne kergejõustikukohtunik Heldur Tuulemäe

08:37

Arnaldi ja Tiafoe pidasid maratonlahingu, Sabalenka alistas jälle Osaka

01.06

Tammearu jätkab Jaapanis: tase ei ole Poolast või Itaaliast üldse kaugel

01.06

Rannula tüüris Legia teist aastat järjest finaali

loetumad

01.06

Rannula tüüris Legia teist aastat järjest finaali

01.06

Soome tuli kuldse väravaga viiendat korda maailmameistriks

01.06

Galerii: President Karis tänas roosiaias olümpiasportlasi

01.06

Spordiselts Kalev valis presidendiks Meriste, asepresidentideks Klavani ja Klandorfi

01.06

Serena Williams tulebki tagasi tippsporti

09:29

EOK presidendikandidaat Tudeberg: ühiskond peab olema terve

01.06

Artti Aigro jätkab karjääri USA koondise juures

01.06

Mai Narva teenis EM-il neljanda võidu

01.06

Prantsusmaa lahtistel annavad tooni idaeurooplased

01.06

Brasiilia ja Saksamaa said kontrollmängudes suured võidud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo