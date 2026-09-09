Jaspar Vaher ja Patrick Enok kogusid Itaalias asfaldikilomeetreid

Reede avakatse tühistati peale seda, kui Vaheri ja Hussi ees startinud Luca Pedersoli – Anna Tomasi Hyundai i20 Coupe WRC katsel olles süttis. Õnneks pääsesid võistlejad sellest intsidendist probleemideta, kuid nende auto põles kahjuks hoolimata võistlejate ja rajatöötajate pingutustest maani maha, vahendab autosport.ee.

Kui esimeselt katselt määrati võistlejatele nominaalajad, siis nii läks ka teise katsega, kus Vaher – Hussi meeskonnakaaslased Shotaro Goto – Jussi Lindberg (Toyota GR Yaris Rally2) tegid avarii ja blokeerisid tee. Avapäeva järel hoidsid teisel katsel rehvi vahetama pidanud Vaher ja Hussi 3.49,7 kaotusega 25. kohta.

Laupäeva alustasid Vaher ja Hussi kolme järjestikuse kuuenda katseajaga ja näitasid ralli viimaseks katseks jäänud kuuendal katsel viiendat tulemust. Toyota Gazoo Racing meekonna otsusel läks Vaher – Hussi nime taha lõpuprotokolli kirja katkestamine.

"Oli väga keeruline ralli ja ei mäletagi, kus oleks nii väheste kilomeetrite jooksul nii palju juhtunud. Reede avakatsel saime sõita ca 11 km, kui meie ees startinud Hyundai WRC auto läks põlema. Üritasime seda auto kustutada ja päästa nii palju, kui võimalik, kuid kahjuks läks leek mingi hetk nii suureks, et ei olnud võimalik midagi teha," rääkis Vaher. "Teise läbimise üsna katse alguses tuli meil veljest tükk välja ja rehv maha. Sellel ajal, kui rehvi vahetasime, möödusid meist kaks meie Toyota meeskonnakaaslast. Seejärel tegi üks nendest avarii ja blokeeris tee ning ka see läbimine jäi pooleli."

"Laupäev algas okeilt ja kiirus oli positiivne ning ma arvan, et rohkem ei saakski hetkel oodata," jätkas ta. "See tunne on see, mis loeb ja see oli täiesti okei ning ka koostöö Janniga oli väga positiivne. Paraku liiga palju positiivset pole rallilt kaasa võtta, sest oli palju negatiivset ja raskeid asju, kuid kogemusi saime sellegipoolest. Minu hooaeg jätkub San Remo asfaldiralliga."

MS Munaretto meeskonna poolt ettevalmistatud autoga Itaalias võistelnud Enok ja Simm hoidsid segase avapäeva järel 3.36,3 kaotusega 23. kohta. Kui laupäeva avakatsel jäid nad parimale ajale alla 28,2 sekundiga, siis järgneval kogunes neil aeglase rehvipurunemise tõttu kaotust 1.14,6. Päeva kolmandal katsel oli nende kaotus parimatele 24,3 sekundit.

Ralli lõpetati kuuenda katse lendava finiši järel toimunud traagilise õnnetuse järel, kus ekipaaži nr 42 sõitis teelt välja, mille järel hukkus raja ääres olnud pealtvaataja. Enok ja Simm olid õnnetuskohas järgmise võistluspaarina. Traagilise lõpu saanud võistluse lõpuprotokolli kanti Enoki ja Simmi nime järele absoluutarvestuse 19. koht.

"Soovisime sellelt rallilt saada võimalikult palju kilomeetreid, lõppkokkuvõttes kogunes neid vähem, kui oleks soovinud ja oodanud. Nii palju, kui sõita saime, ei olnud ajad midagi priisata, kuid see ei olnud ka eesmärk," arutles Enok. "Testis sai piire pisut palju kombatud ning see tõi julgust ja enesekindlust ka alla, mida siis pidi ralli jooksul jälle koguma."

"Viimane, kuues katse tuli meil sõidu mõttes hästi välja ja pärast vaatasime koos inseneriga videoanalüüsi tehes, et oli suur edasiminek. Kahjuks läks eWRC-sse sellelt katselt kirja vale aeg, mis oli reaalsuses oluliselt parem," lisas Enok. "Arvestades seda, mis viimasel katsel juhtus, siis see polegi oluline. Olime järgmised pärast teelt välja sõitnud autot ja see vaatepilt, mis ees ootas, oli õõvastav. Kahjuks on see mõnikord ralli osa ja pidime seda sel korral ka ise kõrvalt nägema."

Enok ütles, et kui sõiduanalüüsi teha, siis pidurdamise ja kiirendamise osaga võib rahule jääda. "Muresid oli teelugemise ja pidamise hindamisega ning seda õiget usaldust ei tekkinud asfaldil nii väheste kilomeetrite järel. Kindlus tuleb kogemusega ja eesmärk oli teistel läbimistel tempot parandada, kuid seda me ei saanud proovida," nentis ta. "Kaasa võtan kindlasti selle vähese kogemuse nii reccelt kui ka katsetelt. Aimdus on nüüd asfaldilt käes ja arusaam, kus on vaja juurde panna. Minu hooaeg jätkub septembri lõpus Soome meistrivõistluste viimase etapiga, kus on plaan hooaja kokkuvõttes heidelda hõbemedali nimel."