X!

Jaspar Vaher ja Patrick Enok kogusid Itaalias asfaldikilomeetreid

Autoralli
Patrick Enok - Silver Simm
Patrick Enok - Silver Simm Autor/allikas: Taneli Niinimäki/AKK
Autoralli

Möödunud nädalavahetusel sõideti Lombardia maakonnas Itaalia autoralli Challenger sarja neljas etapp Rally 1000 Miglia. Kahepäevasele võistlusele said stardi 92 võistluspaari, kelle hulgas esimest korda ühes autos istunud Jaspar Vaher – Janni Hussi (Toyota GR Yaris Rally2) ja asfaldiralli debüüdi teinud Patrick Enok – Silver Simm (Škoda Fabia RS Rally2).

Reede avakatse tühistati peale seda, kui Vaheri ja Hussi ees startinud Luca Pedersoli – Anna Tomasi Hyundai i20 Coupe WRC katsel olles süttis. Õnneks pääsesid võistlejad sellest intsidendist probleemideta, kuid nende auto põles kahjuks hoolimata võistlejate ja rajatöötajate pingutustest maani maha, vahendab autosport.ee.

Kui esimeselt katselt määrati võistlejatele nominaalajad, siis nii läks ka teise katsega, kus Vaher – Hussi meeskonnakaaslased Shotaro Goto – Jussi Lindberg (Toyota GR Yaris Rally2) tegid avarii ja blokeerisid tee. Avapäeva järel hoidsid teisel katsel rehvi vahetama pidanud Vaher ja Hussi 3.49,7 kaotusega 25. kohta.

Laupäeva alustasid Vaher ja Hussi kolme järjestikuse kuuenda katseajaga ja näitasid ralli viimaseks katseks jäänud kuuendal katsel viiendat tulemust. Toyota Gazoo Racing meekonna otsusel läks Vaher – Hussi nime taha lõpuprotokolli kirja katkestamine.

"Oli väga keeruline ralli ja ei mäletagi, kus oleks nii väheste kilomeetrite jooksul nii palju juhtunud. Reede avakatsel saime sõita ca 11 km, kui meie ees startinud Hyundai WRC auto läks põlema. Üritasime seda auto kustutada ja päästa nii palju, kui võimalik, kuid kahjuks läks leek mingi hetk nii suureks, et ei olnud võimalik midagi teha," rääkis Vaher. "Teise läbimise üsna katse alguses tuli meil veljest tükk välja ja rehv maha. Sellel ajal, kui rehvi vahetasime, möödusid meist kaks meie Toyota meeskonnakaaslast. Seejärel tegi üks nendest avarii ja blokeeris tee ning ka see läbimine jäi pooleli."

"Laupäev algas okeilt ja kiirus oli positiivne ning ma arvan, et rohkem ei saakski hetkel oodata," jätkas ta. "See tunne on see, mis loeb ja see oli täiesti okei ning ka koostöö Janniga oli väga positiivne. Paraku liiga palju positiivset pole rallilt kaasa võtta, sest oli palju negatiivset ja raskeid asju, kuid kogemusi saime sellegipoolest. Minu hooaeg jätkub San Remo asfaldiralliga."

MS Munaretto meeskonna poolt ettevalmistatud autoga Itaalias võistelnud Enok ja Simm hoidsid segase avapäeva järel 3.36,3 kaotusega 23. kohta. Kui laupäeva avakatsel jäid nad parimale ajale alla 28,2 sekundiga, siis järgneval kogunes neil aeglase rehvipurunemise tõttu kaotust 1.14,6. Päeva kolmandal katsel oli nende kaotus parimatele 24,3 sekundit.

Ralli lõpetati kuuenda katse lendava finiši järel toimunud traagilise õnnetuse järel, kus ekipaaži nr 42 sõitis teelt välja, mille järel hukkus raja ääres olnud pealtvaataja.  Enok ja Simm olid õnnetuskohas järgmise võistluspaarina. Traagilise lõpu saanud võistluse lõpuprotokolli kanti Enoki ja Simmi nime järele absoluutarvestuse 19. koht.

"Soovisime sellelt rallilt saada võimalikult palju kilomeetreid, lõppkokkuvõttes kogunes neid vähem, kui oleks soovinud ja oodanud. Nii palju, kui sõita saime, ei olnud ajad midagi priisata, kuid see ei olnud ka eesmärk," arutles Enok. "Testis sai piire pisut palju kombatud ning see tõi julgust ja enesekindlust ka alla, mida siis pidi ralli jooksul jälle koguma."

"Viimane, kuues katse tuli meil sõidu mõttes hästi välja ja pärast vaatasime koos inseneriga videoanalüüsi tehes, et oli suur edasiminek. Kahjuks läks eWRC-sse sellelt katselt kirja vale aeg, mis oli reaalsuses oluliselt parem," lisas Enok. "Arvestades seda, mis viimasel katsel juhtus, siis see polegi oluline. Olime järgmised pärast teelt välja sõitnud autot ja see vaatepilt, mis ees ootas, oli õõvastav. Kahjuks on see mõnikord ralli osa ja pidime seda sel korral ka ise kõrvalt nägema."

Enok ütles, et kui sõiduanalüüsi teha, siis pidurdamise ja kiirendamise osaga võib rahule jääda. "Muresid oli teelugemise ja pidamise hindamisega ning seda õiget usaldust ei tekkinud asfaldil nii väheste kilomeetrite järel. Kindlus tuleb kogemusega ja eesmärk oli teistel läbimistel tempot parandada, kuid seda me ei saanud proovida," nentis ta. "Kaasa võtan kindlasti selle vähese kogemuse nii reccelt kui ka katsetelt. Aimdus on nüüd asfaldilt käes ja arusaam, kus on vaja juurde panna. Minu hooaeg jätkub septembri lõpus Soome meistrivõistluste viimase etapiga, kus on plaan hooaja kokkuvõttes heidelda hõbemedali nimel."

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

2026 ralli mm-etapid

22.-25. jaanuar Monte Carlo ralli

12.-15. veebruar Rootsi ralli

12.-15. märts Keenia ralli

9.-12. aprill Horvaatia ralli

23.-26. aprill Kanaari saarte ralli

7.-10. mai Portugali ralli

28.-31. mai Jaapani ralli

25.-28. juuni Kreeka ralli

16.-19. juuli Eesti ralli

30. juuli – 2. august Soome ralli

27.-30. august Paraguay ralli

10.-13. september Tšiili ralli

1.-4. oktoober Sardiinia ralli

11.-14. november Saudi Araabia ralli

viimased ralliuudised

09:42

Jaspar Vaher ja Patrick Enok kogusid Itaalias asfaldikilomeetreid

07.09

Suninen kindlustas Walesis Euroopa meistritiitli

04.09

Rangluu murdnud Johnston Tšiilis kaarti ei loe

03.09

Jaspar Vaher stardib koos uue kaardilugejaga Itaalias asfaldirallil

03.09

MM-sarja sisenev rallivõistkond tuleb oma mootoriga

03.09

Sel nädalal võib selguda Hyundai tulevik ralli MM-sarjas

02.09

Hispaania rallilegendi sõnul toob Toyota rallivõistkond Celica tagasi

01.09

Prokuratuur soovib Toyota pealik Latvalale vanglakaristust

30.08

Kolmanda ralli järjest võitnud Pajari tegi ajalugu

30.08

Paraguay ralli esinelik mahub pühapäevase avakatse järel minuti sisse

29.08

VIDEO | Jürgenson tegi Paraguay rallil avarii

29.08

Jaspar Vaher vahetab kaardilugejat

28.08

Pajari kerkis Paraguay rallil liidriks, Jürgenson tõusis WRC2-s neljandaks

28.08

Loeb ja Neuville lükkasid uue WRC-tiimi pakkumise tagasi

28.08

Solberg Paraguay rallist: vihm võib olud väga keeruliseks muuta

sport.err.ee uudised

13:22

Svitolina padelikeskus sai Venemaa rünnaku tõttu kahjustada

12:56

TÄNA OTSE | Tammeka võõrustab lähirivaali Paidet

12:24

Pesur oli Hiinas kuues, Randalu võistluse lõpetas tehniline rike

11:53

Endine maailma neljas reket naaseb 11-kuulise vigastuspausi järel väljakule

11:20

Otepää MK-etapi korraldajad tahavad sellest teha aegade vingeima suusapeo

10:47

Shelton peatas poole ööni kestnud matšis Alcarazi tagasituleku

10:24

Rannakoondise peatreener: ükski vastane ei anna A-divisjoni kohta niisama

09:42

Jaspar Vaher ja Patrick Enok kogusid Itaalias asfaldikilomeetreid

09:15

Mäeuibo jäi mäestlaskumise Prantsusmaa karikaetapil napilt esikolmikust välja

08:46

Pegula jõudis taas kodusel slämmil nelja parema sekka

08:10

Mihhailov lõpetas vigastuspausi ja pääses järgmisesse karikaringi

08.09

Real ja City alustasid Meistrite liigat võiduga

08.09

Saksamaa pääses kodusel MM-il kindla võiduga veerandfinaali Uuendatud

08.09

Käsipalli meistriliiga hooaja esimesed punktid teenis Kehra

08.09

30 Ballon d'Ori kandidaadi hulka ei pääsenud ühtegi väravavahti

08.09

ETV spordisaade, 8. september

08.09

Külm ja Ermits naudivad koos treenimist: mõlemad utsitame üksteist

08.09

Sabalenka jõudis kuuendat aastat järjest USA lahtistel poolfinaali

08.09

Rikberg Tähe vigastusest: kindlasti ei ole soov mängijate tervist ohtu seada

08.09

Rallikrossi hooaja parimad selgusid keerulisel võistlusel Kulbilohus

loetumad

08.09

Robert Täht jääb vigastuse tõttu EM-ilt eemale, koosseisu lisati Varblane

08.09

Saksamaa pääses kodusel MM-il kindla võiduga veerandfinaali Uuendatud

08.09

Selgus Eesti võrkpallikoondise koosseis EM-finaalturniiriks

08.09

Kullasoosik USA tümitas viimases alagrupimängus Tšehhit

08.09

Rootsi suusatäht on viimaks valust vaba

08.09

Real ja City alustasid Meistrite liigat võiduga

06.09

Karotamm: Värnik ei olevat normaalne, aga tippsportlane ei saagi normaalne olla

08.09

Sabalenka jõudis kuuendat aastat järjest USA lahtistel poolfinaali

08.09

Bigbank/Kalev ihkab meistritiitli tagasi Tallinna tuua

10:47

Shelton peatas poole ööni kestnud matšis Alcarazi tagasituleku

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo