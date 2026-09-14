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NFL-i hooaja esimesel pühapäeval skooriti rekordiliselt palju punkte

Ameerika jalgpall
Chicago mängujuht Caleb Williams ja jooksja D'Andre Swift
Chicago mängujuht Caleb Williams ja jooksja D'Andre Swift Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP
Ameerika jalgpall

Ameerika jalgpalli profiliiga NFL-i tänavuse hooaja esimesel pühapäeval peeti 13 mängu, Chicago klubi avas oma hooaja ajalooliselt resultatiivse esitusega.

Chicago Bearsi peatreener Ben Johnson rääkis enne hooaega enesekindlalt, et tahaks püstitada oma tiimiga tänavu hooaja punktirekordi ning hooaja avamänguga on nad igal juhul selles tempos: Bears alistas võõrsil Carolina Panthersi lausa 59:37.

Mängujuht Caleb Williams viskas kaks touchdown'i ning viis ise palli kaks korda lõpualasse. Äsja suure lepingupikenduse saanud jooksja D'Andre Swifti arvele jäi kolm touchdown'i, skoori tegid veel jooksja Kyle Monangai ning püüdjad Cole Kmet ja Jahdae Walker. Bears kogus joostes koguni 291 jardi ning Williams kogus 261 söödujardi. Panthers ei teinud rünnakus sugugi halba mängu, aga kaitse ei suutnud võimsa Chicagoga kuidagi sammu pidada.

Ükski tiim pole hooaja avamängus nii palju punkte skoorinud, 1995. aastal loodud Carolina tiim pole ühtlasi kunagi enda vastu nii palju skoorida lubanud.

Punkte skooriti ka mujal, suvel peatreenerit vahetanud Baltimore Ravens alistas mängujuhi Lamar Jacksoni juhtimisel Indianapolis Coltsi 41:23. Minnesota Vikings teenis kodus vägeva võidu, kui tuli divisjonirivaali Green Bay Packersi vastu välja kaotusseisust ning sai suurepärase 39:22 võidu.

AFC konverentsi tippu kuuluvad Buffalo Bills ja Houston Texans pidasid maha tasavägise lahingu, millest väljus võitjana siiski Buffalo. Neil läks aga väga hästi, sest mullu liiga MVP-ks valitud Josh Allen tegi viimasel rünnakul küsitava otsuse, aga Houstoni kaitsja pillas vaheltlõike maha. Järgmisel katsel leidis Allen pika sööduga Josh Palmeri, kes vormistas Billsile pingelise 36:31 võidu.

Öises mängus alistas New York Giants põlise rivaali Dallas Cowboysi 28:20 (14:17). Esimesele mänguvoorule tõmmatakse joon alla öösel vastu esmaspäeva, kui vastamisi lähevad Kansas City Chiefs ja Denver Broncos.

Teised tulemused:
Seattle - New England 13:10
Los Angeles Rams - San Francisco 7:27
Tennessee - New York Jets 10:23
Pittsburgh - Atlanta 20:13
Jacksonville - Cleveland 34:10
Detroit - New Orleans 31:30 (la)
Cincinnati - Tampa Bay 33:27
Philadelphia - Washington 24:22
Los Angeles Chargers - Arizona 14:26
Las Vegas - Miami 27:13
New York Giants - Dallas 28:20

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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