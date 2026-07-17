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WRC2 klassi liider Virves: raske on vahet teha, üritame vigu vältida

Autoralli
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Foto: Karli Saul
Autoralli

Soome ralliäss Sami Pajari (Toyota) tegi WRC Delfi Rally Estonia avapäeval suurepärase soorituse, kui võitis kõik seitse kiiruskatset. WRC2 arvestuses jätkab esikohal mullu võidutsenud Robert Virves (Škoda).

Pajari haaras ohjadest varakult ning näitas terve päeva vältel suurepärast tempot, kasvatades laupäevaks oma edu 14,7 sekundi peale. "Tunne on hea, olen saanud sõitu nautida. Mulle meeldib see ralli väga, ootasin seda põnevusega ja üritasin võimalikult kiire tempo endast välja suruda," ütles soomlane ERR-ile. "Seni on kõik hästi läinud, kontrolli all."

Laupäevale läheb teiselt kohalt vastu mullune võitja Oliver Solberg (Toyota), kes ei leidnud esimese seitsme katsega korralikku tunnetust. "Eelmise aastaga võrreldes on tee väga libe. Ilm on ka teistsugune, kruus on väga lahtine. Aga pole viga, libiseda on ka lõbus," ütles rootslane.

WRC2 arvestuses kerkis mullu võidutsenud Virves esikohale pärast teist katset, päeva lõpuks võttis ta koos kaardilugeja Jakko Viiloga veel ühe katsevõidu, ühe teise koha ja ühe kolmanda koha. "Esimesel [katsel] ei olnud väga hea, ei saanud kuidagi pihta," ütles Virves ERR-ile. "Küll ei saanud keerama, siis ei saanud pidama. Tegime pisikese muudatuse autoga ja teisest [katsest] alates oli parem."

Eestlase järel on kaks soomlast: Teemu Suninen (Toyota) kaotab 2,5 ja Roope Korhonen (Toyota) 5,0 sekundiga. "Kiired teed, nagu meil ikka on. Katsed on varasemalt sõidetud ja nagu ennustasin, siis vahed on väga väikesed. Raske on vahet teha, hoog on suur ja üritame lihtsalt vigu vältida," lisas Virves.

Laupäevastele katsetele läheb WRC2 klassis neljandalt kohalt vastu esimest korda MM-rallil osalev Jaspar Vaher (Toyota; +7,4), kes avas kolmandal katsel ka võiduarve. "Tunne on iga katsega paremaks läinud, kõik on okeilt läinud. Esimesel katsel tegime kohe spinni ja jäime oma tolmu kinni, seal kaotasime päris palju aega. See, kus praegu oleme, on täitsa okei," sõnas 19-aastane Vaher.

Kaugele ei jää ka Patrick Enok (Škoda; +13,3), kes jätkab seitsmendal kohal ning edestab Romet Jürgensoni (M-Sport Ford; +25,7). "Autos on tunne üsna mugav, apse pole väga palju olnud ja pigem on enesekindlus kõrge. Saab oma rütmis minna ilusti, ajad on ka täitsa okeid olnud. Pisieksimused aega söövad, aga üldiselt on enam-vähem olnud," sõnas Enok.

Laupäevane võistluspäev algab hommikul kell 9.56, sündmuste käigul saab silma peal hoida ka ERR-i spordiportaali ralliblogi vahendusel.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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