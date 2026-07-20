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Volver täitis Rally Estonial eesmärgi, Jürgenson ootas enamat

Autoralli
Foto: Kuvatõmmis/ETV
Autoralli

Meie rallisõitjad näitasid kodusel MM-sarja etapil head kiirust. Rally2 autode paremustabelis jõudis viis Eesti rallipaari esikümnesse.

Äsja lõppenud Rally Estonial karjääri esimese MM-stardi teinud Karl Martin Volver lõpetas Rally2 autode hulgas seitsmendal kohal, kaotust võitjale Robert Virvesele kogunes natuke üle kahe minuti. Eestlaste omavahelises konkurentsis teenis Volver kolmanda koha, edestades Romet Jürgensoni kahe ja poole sekundiga.

"Meie jaoks esmakordne kogemus ja suures pildis eesmärk sai täidetud sajaprotsendiliselt, et saada ralli kogu kilometraaž kätte ja lisaks veel promootori poole pealt see kolmanda koha auhind. See kindlasti motiveeris meid väga palju ja päeva lõpuks me otseselt aegasid ei jälginud, aga läksimegi oma sõitu tegema, et kindlasti see ralli lõpetada," rääkis Volver.

Sel hooajal kõigil MM-etappidel kaasa teinud Romet Jürgensoni seni parim tulemus on Jaapanis Rally2 autode hulgas saavutatud viies koht. Kodusel rallil pidi ta seekord leppima üheksanda kohaga. "Pigem rahul ei ole. Selles mõttes kiiruse ja tulemusega ka. Kiiruslikult jäi meil ka see lõpp puudu, et seal kõrges mängus olla. Ei saanud seda päris, mida tahtsime," ütles Jürgenson.

"Selles mõttes me saime endast anda nii palju kui võimalik, et mingitel katsetel oli tunne, et sõit on nüüd nii nagu ta peaks olema ja siis ongi see hetk, kus jääb see viimane osa puudu," lisas ta.

Kui Volveril on järgmisena plaanis kohalikud rallid, siis Jürgensoni ootab uuel nädalal ees juba MM-etapp Soomes. "Lähitulevikus on vaja meil sõita lõpuni Eesti meistrivõistlused, kaks etappi siis Paides ja Saaremaal. Läti meistrivõistlustel ka üks etapp minna Cesises. Kolm rallit on nii-öelda kohalikku veel see aasta plaanis ja mis uus aasta toob, eks see siis on näha ja plaane järjest paika hakkame loksutama," märkis Volver.

"Soomes on vähemalt hea see, et seal on palju uusi katseid ja saab nagu rohkem rallisõiduga tegeleda ja legendi järgi sõita," ütles Jürgenson. "Ja ei ole päris nii simulaatorit nagu siin Eestis, et nullkomadega aetakse taga viimast sellest katsest ja sellest autost. Seal on see vähemalt hea, et Soome teed on alati nauditavad ka ja kindlasti lähme jälle endast maksimumi andma."

Soome ralli algab 30. juulil ning seal võistleb viis Eesti rallisõitjat.

Toimetaja: Henrik Laever

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7.-10. mai Portugali ralli

28.-31. mai Jaapani ralli

25.-28. juuni Kreeka ralli

16.-19. juuli Eesti ralli

30. juuli – 2. august Soome ralli

27.-30. august Paraguay ralli

10.-13. september Tšiili ralli

1.-4. oktoober Sardiinia ralli

11.-14. november Saudi Araabia ralli

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