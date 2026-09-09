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Tšiili ralliks lubatakse ekipaažidele rohkem rehve

Autoralli
Elfyn Evans
Elfyn Evans Autor/allikas: Jaanus Ree/Red Bull Content Pool
Autoralli

Rahvusvaheline autospordiliit (FIA) otsustas sel nädalavahetusel Tšiilis toimuvaks autoralli MM-sarja etapiks pehmendada reegleid, lubades ekipaažidel kaasa võtta tavapärase 28 asemel 36 rehvi.

Ralliportaal DirtFish kirjutas, et FIA kohtus Tšiili ralli eel WRC promootori ning rehvitootja Hankookiga. Peamiseks teemaks oli augusti lõpus toimunud Paraguay ralli ohtrad rehvilõhkemised, mis mõjutasid rallit juba esimestest katsetest. Ühiselt otsustati teiseks Lõuna-Ameerika ralliks muuta reeglit, mille kohaselt tohivad Rally1 ekipaažid ühele etapile kaasa võtta maksimaalselt 28 rehvi. Paraguaysse võib kaasa võtta 36 rehvi, Rally2 ekipaažidele jääb kehtima 30 rehvi piirang.

FIA ralliosakonna direktor, eestlanna Emilia Abel ütles DirtFishile, et Paraguay ralli tingimused olid äärmiselt nõudvad. "Nagu pärast igat rallit, arutas FIA koos Hankookiga, mis toimis hästi ja mida saaks järgmisteks rallideks parandada. Pärast seda ülevaadet otsustasime Tšiili ralliks rakendada ajutisi meetmeid," sõnas Abel. "Töötame Hankooki ja promootoriga tihedalt koos, et valmistuda ülejäänud hooajaks ja ka järgmiseks aastaks."

Samas tõdes ta, et FIA peab rallisid planeerides rehvitootjat varem kaasama. "Sellega saaksime varem tuvastada potentsiaalseid väljakutseid, et nendeks tõhusamalt valmistuda," sõnas Abel.

Rally1 autosid läheb rajale kümme, WRC2 arvestuses asuvad võistlustulle ka Robert Virves (Škoda) ja Romet Jürgenson (M-Sport Ford). Seejuures on Virvesel võimalus kindlustada WRC2 klassi MM-tiitel.

Tšiili ralli testikatse peetakse Eesti aja järgi neljapäeva õhtupoolikul, kiiruskatsetega tehakse algust reede pärastlõunal.

Mullu võidutses Tšiilis Sebastien Ogier Autor/allikas: Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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23.-26. aprill Kanaari saarte ralli

7.-10. mai Portugali ralli

28.-31. mai Jaapani ralli

25.-28. juuni Kreeka ralli

16.-19. juuli Eesti ralli

30. juuli – 2. august Soome ralli

27.-30. august Paraguay ralli

10.-13. september Tšiili ralli

1.-4. oktoober Sardiinia ralli

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