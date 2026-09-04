Rangluu murdnud Johnston Tšiilis kaarti ei loe

Katsuta ja Johnston sattusid Paraguay rallil avariisse, mille tagajärjel murdis kaardilugeja oma rangluu. Tšiilis istub Katsuta kõrvale iirlane James Fulton, kes on viimasel kahel aastal olnud WRC2 klassis võistleva Yuki Yamamoto kõrval. Varasemalt on Fulton lugenud kaarti Josh McErleanile, Kris Meeke'ile ning varalahkunud Craig Breenile.

"Paraguay ja Tšiili rallid tulevad järjest ehk mul ei ole lihtsalt aega taastuda. Kahjuks pean Tšiili etapi seetõttu vahele jätma," ütles vigane Johnston portaalile DirtFish. "Tavalises olukorras oleks rallide vahel mõni nädal, siis oleks olukord vast teine, aga ajastusega ei mängi praegu välja."

"Ma olen viimane inimene, kes tahab ralli vahele jätta ja kui mul oleks mingigi võimalus, oleksin seal. Aga see pole praegu lihtsalt võimalik," lisas kaardilugeja.

Katsuta ja Johnston pidid Paraguays juba esimesel katsel katkestama, kui jaapanlane auto üle kontrolli kaotus ja teelt välja sõitis. Nad jätkasid järgmistel päevadel, kuid sattusid eelviimasel katsel veelgi koledamasse õnnetusse ning rullusid mitu korda üle katuse. Lisaks põrkasid nad kokku elektripostiga.

"See kõik juhtus väga kiiresti, olime mõnda aega kahel rattal ja Taka üritas autot tasakaalu viia, neljale rattale tagasi tuua. Aga selle kiiruse juures polnud see lihtsalt võimalik," meenutas Johnston. "Põrkasime vastu betoonposti ja põrutasime vastu maad. Raske öelda, milline valusam kokkupõrge oli, mõlemad olid valusad. See oli üks vastik õnnetus."

Nii Katsuta kui ka nüüd Johnston kiitsid MM-sarja autode turvalisust ning kaardilugeja tänas eriti esimesena kohale jõudnud Hyundai paari Thierry Neuville'i ja Martijn Wydaeghet. "Kõndisime Takaga ise eemale. Esmalt tänan Toyotat, suur tänu, et nad nii tugeva auto ehitasid. Ja teisalt tänan Thierry't ja Martijnit, nad hoolitsesid meie eest pärast avariid."

Tšiili ralli toimub järgmisel nädalavahetusel.