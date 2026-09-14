Jalgpalliliit tunnustab hõbemärgiga Munskindi ja Tohverit

Eesti Jalgpalli Liit autasustab Eesti rannajalgpallikoondises enam kui 100 kohtumist pidanud Rasmus Munskindi ja Premium liigas kohtunikuna 500 teenindanud Kristo Tohverit hõbemärgiga.

Munskind tegi Eesti rannajalgpallikoondises debüüdi 2016. aasta juulis, kui Eesti läks vastamisi Serbiaga. Tänavu 9. septembril sai ta Itaalias Euroliiga üleminekuturniiril Belgia vastu peetud kohtumises kirja oma 100. koondisemängu. Võidukas 5:2 kohtumises lõi Munskind ka kaks väravat. Praeguseks on tal rannakoondise särgis kirjas 102 mängu ja 34 väravat, vahendab jalgpall.ee.

Kristo Tohver jõudis Premium liigas 500. kohtumiseni 8. septembril, kui ta oli peakohtunik Nõmme derbis, kus FC Nõmme United alistas Nõmme Kalju FC 2:1. Tohveri 500 Premium liiga mängu hulka kuulub 471 kohtumist peakohtunikuna, 16 abikohtunikuna ja 13 neljanda kohtunikuna. Meistriliigas tegi ta kohtunikuna debüüdi 2001. aastal, kui 5. mail kohtusid FC Kuressaare ja Viljandi Tulevik.

EJL hõbemärk antakse Munskindile ja Tohverile üle detsembris toimuval Jalgpalligalal.