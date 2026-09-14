X!

Madridi ringrada tehakse pilootide kriitika tõttu ümber

Vormelisport
Vormel-1 MM-etapp Madridis
Vormel-1 MM-etapp Madridis Autor/allikas: SCANPIX/picture alliance/BEAUTIFUL SPORTS
Vormelisport

Nädalavahetusel peeti Hispaania GP esimest korda Madridis asuval Madringi ringrajal, mida vormelipiloodid pidasid aga liialt igavaks.

Esmakordselt Madringi rajal toimunud MM-etapi võitis itaallane Kimi Antonelli (Mercedes), kes edestas Max Verstappenit (Red Bull) ja Lando Norrist (McLaren).

Pärast sõitu rääkis mitu pilooti, et Madring on vormelisõiduks natuke liiga igav rada, Gabriel Bortoleto (Audi) sõnul oleks ta peaaegu sõites magama jäänud. "Siin ei teki väga palju võimalusi möödasõite teha," ütles MM-sarja üldliider ja esikoha saanud Antonelli. "See ring ei esita väljakutseid. Osad kurvid tuleks ümber teha, et sõitjatele rohkem võimalusi tekiks. Ring ise on hea, aga sa jääd eessõitva auto sappa."

Mitu pilooti, sealhulgas valitsev maailmameister Norris, pidasid ringi 18. ja 19. kurvi mõttetuks. "Need peaks lihtsalt välja võtma, andke meile natuke sirgem lõik. Ma ei tea, kuidas keegi vaatas seda rajaplaani ja mõtles, et nii peaks olema," kritiseeris Norris. "Nad saavad seda rada kenasti ümber teha ja ootan juba järgmist aastat. Tee ise on väga hea ja sel ringil on palju potentsiaali."

BBC kirjutas, et võidusõidu korraldajad lubasid MM-sarjale ning rahvusvahelisele autospordiliidule järgmise aasta etapiks muudatusi teha. "Nad teevad heameelega muudatusi. Neil on siin palju rohkem ruumi kui näiteks Monacos," sõnas Ferrari tiimijuht Frederic Vasseur. "Teeme koostööd, et seda paremaks teha."

Oma hooaja kaheksanda võidu saanud Antonelli on kogunud 292 punkti ning edestab lähimat konkurenti, tiimikaaslast George Russellit (211 p) lausa 81 punktiga. Esikolmikusse mahub veel Lewis Hamilton (Ferrari; 191 p), aga Norris jääb temast vaid viie punkti kaugusele (186 p).

Vormel-1 MM-sarja hooaeg jätkub Aserbaidžaanis kahe nädala pärast.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

vormeliuudised

20:28

Madridi ringrada tehakse pilootide kriitika tõttu ümber

13.09

Uuel ringrajal võidutses Kimi Antonelli

12.09

Norris napsas viimase ringiga Antonellilt parima stardikoha

12.09

F1 etapi treeningul lehvitati seinasõitude tõttu kaks korda punast lippu

10.09

Kimi Räikköneni poeg astub isa jälgedes

07.09

Lawson saab Red Bullis veel ühe võimaluse

06.09

Suurepärase tõusu teinud Kimi Antonelli võitis Itaalia GP

05.09

Gasly saab esimest korda esikohalt startida

04.09

Gasly jäi teist korda Monaco GP pjedestaalikohata

04.09

Aron sai Itaalia GP vabatreeningul kirja kümnenda aja

03.09

Antonelli lükatakse Monzas stardirivi lõppu

02.09

Eesti ringrajasõitjad kerkisid Balti MV etapil pjedestaalile

01.09

Paul Aron istub Monzas rooli taha: saab olema toimekas nädalalõpp

29.08

Norris lisas McLarenile lepingule veel kolm aastat

27.08

Colapinto sõlmis Alpine'iga uue lepingu

sport.err.ee uudised

20:28

Madridi ringrada tehakse pilootide kriitika tõttu ümber

19:52

Gouram langes algkoosseisust välja, kuid andis väravasöödu

19:44

OTSEBLOGI | Kas kaotustega alustanud Eesti saab Belgiale vastu? Uuendatud

19:17

Tallinna maratonil püstitati kolm uut Eesti veteranide rekordit

18:44

Itaalia korvpallitäht Kawhi Leonardist: ta rikkus mu karjääri

18:06

Jalgpalliliit tunnustab hõbemärgiga Munskindi ja Tohverit

17:32

Teist korda MM-i parimaks valitud Stewart tegi ajalugu

16:58

NFL-i hooaja esimesel pühapäeval skooriti rekordiliselt palju punkte

16:23

Arnover võitis kiirendusspordi Euroopa meistrivõistlused

15:49

Eesti võitis sportliku kepikõnni MM-il viis kuldmedalit

15:19

Ralf Aron saavutas Silverstone'is vahelduvates oludes esikoha

14:50

Malõgina jõudis WTA Challengeril põhiturniirile

14:26

Kaks väravat löönud Yamal aitas Barcelona viienda järjestikuse võiduni

13:53

Saalijalgpalli meistriliigas mängib uuel hooajal kuus võistkonda

13:32

Kohtunike viga kinkis Manchesteri derbis Haalandile värava ja Cityle võidu

loetumad

13.09

USA sai alguse ehmatusest üle ja krooniti taas maailmameistriks Uuendatud

13.09

Eesti jäi EM-il Taanile üllatuslikult kindlalt alla Uuendatud

08:10

Zverev teenis USA-s karjääri teise slämmivõidu

13.09

Tšiilis teiseks tulnud Virves kindlustas WRC2 Challenger tiitli

13.09

FOTOD | Tallinna Maratoni võitis keenialane, Hussar teine Uuendatud

13.09

Karmen Bruusi hooaja lõpetas operatsioon

10:12

Lajal parandas karjääri parimat kohta, esikümnes märgiline muutus

08:45

Vigastatud Sappinen lahkus väljakult kanderaamil

13:32

Kohtunike viga kinkis Manchesteri derbis Haalandile värava ja Cityle võidu

13.09

Uuel ringrajal võidutses Kimi Antonelli

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo