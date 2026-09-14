Madridi ringrada tehakse pilootide kriitika tõttu ümber

Esmakordselt Madringi rajal toimunud MM-etapi võitis itaallane Kimi Antonelli (Mercedes), kes edestas Max Verstappenit (Red Bull) ja Lando Norrist (McLaren).

Pärast sõitu rääkis mitu pilooti, et Madring on vormelisõiduks natuke liiga igav rada, Gabriel Bortoleto (Audi) sõnul oleks ta peaaegu sõites magama jäänud. "Siin ei teki väga palju võimalusi möödasõite teha," ütles MM-sarja üldliider ja esikoha saanud Antonelli. "See ring ei esita väljakutseid. Osad kurvid tuleks ümber teha, et sõitjatele rohkem võimalusi tekiks. Ring ise on hea, aga sa jääd eessõitva auto sappa."

Mitu pilooti, sealhulgas valitsev maailmameister Norris, pidasid ringi 18. ja 19. kurvi mõttetuks. "Need peaks lihtsalt välja võtma, andke meile natuke sirgem lõik. Ma ei tea, kuidas keegi vaatas seda rajaplaani ja mõtles, et nii peaks olema," kritiseeris Norris. "Nad saavad seda rada kenasti ümber teha ja ootan juba järgmist aastat. Tee ise on väga hea ja sel ringil on palju potentsiaali."

BBC kirjutas, et võidusõidu korraldajad lubasid MM-sarjale ning rahvusvahelisele autospordiliidule järgmise aasta etapiks muudatusi teha. "Nad teevad heameelega muudatusi. Neil on siin palju rohkem ruumi kui näiteks Monacos," sõnas Ferrari tiimijuht Frederic Vasseur. "Teeme koostööd, et seda paremaks teha."

Oma hooaja kaheksanda võidu saanud Antonelli on kogunud 292 punkti ning edestab lähimat konkurenti, tiimikaaslast George Russellit (211 p) lausa 81 punktiga. Esikolmikusse mahub veel Lewis Hamilton (Ferrari; 191 p), aga Norris jääb temast vaid viie punkti kaugusele (186 p).

Vormel-1 MM-sarja hooaeg jätkub Aserbaidžaanis kahe nädala pärast.