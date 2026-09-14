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Lajal parandas karjääri parimat kohta, esikümnes märgiline muutus

Tennis
Mark Lajal Cassis' turniiri teise koha karikaga
Mark Lajal Cassis' turniiri teise koha karikaga Autor/allikas: Cassis Open Provence
Tennis

Värskes meeste tennise maailma edetabelis kerkis Eesti esireket Mark Lajal karjääri kõrgeimale kohale.

Pärast USA lahtistel meistrivõistlustel ühe mänguga piirdumist Euroopasse naasnud 23-aastane Lajal jõudis Manacori Challengeril poolfinaali ja lõppenud nädalal Cassis' Challengeril finaal. Tänu headele turniiridele tõusis ta 12 kohta ja on nüüd maailma 140. reket, tema senine parim koht oli 145., kuhu ta jõudis aasta tagasi. Eesti teine number Daniil Glinka aga langes 14 kohta ja paikneb nüüd 170. real.

Teistest eestlastest on Markus Mölder 844., Kristjan Tamm 1095. ja Oliver Ojakäär 1115.

Edetabeli esikümnes toimus aga märgiline muudatus. Kaheksa-aastase vaheaja järel langes Novak Djokovic esikümnest välja, kukkudes 12. reale. Viimane kord, kui ATP edetabeli esikümnes polnud ei Djokovici, Roger Federeri ega Rafael Nadali, oli 2002. aasta 7. oktoobril.

Maailma esireketina jätkab itaallane Jannik Sinner, kuid vahe äsja USA lahtised võitnud Alexander Zvereviga on nüüd 1810 punkti ja Zverevil on võimalus veel tänavusel hooajal ka edetabelis esikohale tõusta. Kolmandal kohal püsib hispaanlane Carlos Alcaraz ja neljandaks tõusis ameeriklane Ben Shelton.

Toimetaja: Maarja Värv

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