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Tšiilis teiseks tulnud Virves kindlustas WRC2 Challenger tiitli

Autoralli
Robert Virves - Jakko Viilo
Robert Virves - Jakko Viilo Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com
Autoralli

Robert Virves ja Jakko Viilo (Škoda) teenisid autoralli maailmameistrivõistluste etapil Tšiilis teise koha ja kindlustasid WRC2 Challenger tiitli. Samuti astuti samm lähemale WRC2 maailmameistritiitli suunas.

Pühapäeva alustasid eestlased kindlal teisel kohal ja võitsid neljast katsest kaks viimast. Esikohale tulnud prantslane Yohan Rossel (Lancia) jäi siiski kindlalt 53 sekundi kaugusele. Kolmanda koha saanud britt Gus Greensmithi (Toyota) edestati 34,2 sekundiga.

WRC2 Challenger arvestuses tähendas see ühtlasi tiitli kindlustamist. Tegemist on WRC2 taseme alamkategooriaga neile rallisõitjatele, kes pole varem Rally2 kategoorias MM-tiitlit teeninud.

Küll aga on Virves ka WRC2 taseme üldliider 117 punktiga ja seis on igati soodne. Teda peab tabama täielik ebaõnn ja soomlasel Teemu Suninenil tuleb võita oma hooaja kaks viimast rallit.

Virves on tänavu võitnud Rally2 kategoorias neli MM-rallit: Keenias, Kreekas, Eestis ja Soomes. Järelejäänud kahest rallist Sardiinias ja Saudi Araabias saab eestlane MM-punktidele sõita veel ühel.

Toimetaja: Siim Boikov

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