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Rikberg: oma heade võimete piiril suutsime kaks geimi ilusat võrkpalli näidata

Võrkpalli Eesti koondis
Alar Rikberg.
Alar Rikberg. Autor/allikas: CEV
Võrkpalli Eesti koondis

Eesti meeste võrkpallikoondis sai esmaspäeval EM-finaalturniiril kolmanda kaotuse. Peatreener Alar Rikberg sõnas pärast Belgia mängu, et kaks geimi näidati ilusat võrkpalli ja noorte positiivne energia tegi heameelt.

"Alustasime mängu natukene pehmelt ja liiga turvaliselt. Õnneks suutsime päris kiiresti reageerida. Me riskisime, aga mitte ülemäära. Kui mängija on võimeline oma parimal päeval servima 120 km/h, siis ta ei lähe otsima, et äkki kuskilt tuleb täna 130 km/h, kui see ei ole mitte kunagi tulnud. Aga oma heade võimete piiril suutsime kaks geimi ilusat võrkpalli näidata. Esimeses ja viimases geimis jäime selgelt hätta. Kolmanda geimi keskpaigas andsime natukene initsiatiivi ära. Seal läks väga psühholoogiliseks võitluseks ja omavaheliseks mõjutamiseks. Seekord tuli vastane sellest võitjana välja," rääkis Rikberg intervjuus Volley.ee-le.

Rikberg otsustas pärast pühapäevast kaotust Taanile algkoosseisu usaldada kolm uut meest. Ta saatis Belgia vastu algrivistuses platsile Andres Jefanovi, Tristan Tähe ja Marx Aru, kes näitasid kohati ilusat ja toredat mängu. "Loomulikult olen väga rahul noorte mõnusa, positiivse energiaga, mida me nägime täna platsil. Jah, see kestis kaks geimi, aga võib-olla järgmises mängus see kestab juba kauem. Ja võib-olla järgmisel aastal see kestab juba pidevalt," märkis juhendaja.

Eesti koondis on kaotanud kõik kolm senist kohtumist. Ees seisavad veel kohtumised Hollandi ja Soomega. "Tulemuse mõttes oli pettumus mäng Taaniga. Ma ei oska veel täna öelda, kas see pettumus oli põhjendatud või mitte. Seda ma nägin nii enda, teiste treenerite kui ka mängijate silmis. Võib-olla Taani ongi nii hea. Me ei tea mitmendana nad alagrupist edasi jõuavad ja kui kaugele nad välja purjetavad. Me teadsime, et Taani on hea võistkond, aga kas ta oli üllatavalt hea või hoopis meie ei teinud oma asju ära? Sellele mul täna veel vastust ei ole. Belgia tugevust me teame – see on maailmaliiga meeskond, see on sama punt, kes on kogu aeg koos mänginud. Neil on metsikult kogemust ja kaks-kolm väga selget liidrit," hindas Rikberg.

Toimetaja: Henrik Laever

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Eesti mängud EM-il

11. september kl 20 Serbia – Eesti

13. september kl 15 Taani – Eesti

14. september kl 20 Eesti – Belgia

16. september kl 20 Holland – Eesti

17. september kl 20 Soome – Eesti

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