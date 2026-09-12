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VIDEO | Jürgensoni ralli Tšiilis lõpetas korralik mats

Autoralli
Romet Jürgenson - Siim Oja
Romet Jürgenson - Siim Oja Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com
Autoralli

Eesti rallisõitja Romet Jürgensoni ja tema kaardilugeja Siim Oja jaoks lõppes Tšiili maailmameistrivõistluste ralli kolmandal kiiruskatsel avariiga.

Jürgensoni Fordi Fiesta Rally2 tuli hüppelt ja maandus pisut vastu teevalli, mistõttu kaotas masin juhitavuse, vajus suurel kiirusel paremale küljele ja jäi pärast kokkupõrget maaga pidama mõnikümmend meetrit hiljem.

"Meil oli kolmandal kiiruskatsel üsna suur õnnetus," kirjutas Jürgenson hiljem oma Instagramis. "Nii minu kui ka Siimuga on kõik korras. See valmistab suure pettumuse. Saan vaid paluda vabandust iga meeskonnaliikme, oma toetajate ja fännide käest. See hooaeg on kulgenud üles-alla."

Kui Tšiili ralli avakatsel näitas Jürgenson oma klassis paremuselt seitsmendat aega, siis teisel katsel oli tempo tõusnud ja katselt tuli juba paremuselt teine aeg kaasmaalase Robert Virvese ees.

Toimetaja: Siim Boikov

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