X!

Tšiili ralli testikatse kiireim oli Katsuta, Jürgenson oma klassi teine

Autoralli
Takamoto Katsuta
Takamoto Katsuta Autor/allikas: Toyota GAZOO Racing
Autoralli

Sel nädalavahetusel Tšiilis toimuval autoralli MM-etapil näitas testikatsel parimat minekut jaapanlane Takamoto Katsuta (Toyota). Romet Jürgenson (M-Sport Ford) oli Rally2 autode seas teine, MM-tiitli suunas sõitev Robert Virves (Škoda) seitsmes.

Katsuta sai 5,76 kilomeetri pikkusel testikatsel esmalt ajaks 4.26,0, kuid lihvis sellelt teisel läbimisel pea kümme sekundit maha ning ületas joone ajaga 4.16,2.

Jaapanlase aeg oli niivõrd võimas, et lähim konkurent, Hyundai sõitja Adrien Fourmaux (4.18,6) jäi temast 2,4 sekundi kaugusele. Soomlased Esapekka Lappi (Hyundai) ja Sami Pajari (Toyota) said kirja Fourmaux'st 0,1 sekundit kehvema aja (4.18,7). Esinelikule järgnesid veel Thierry Neuville (Hyundai; 4.19,0), Sebastien Ogier (Toyota; 4.19,1), Jon Armstrong (M-Sport Ford; 4.19,6) ja Josh McErlean (M-Sport Ford (4.23,2).

Oliver Solberg (Toyota) oli 4.23,2-ga üheksas ja MM-sarja üldliider Elfyn Evans (Toyota) sai 4.26,4-ga kümnenda koha, aga tahtis lihtsalt teeoludega tutvuda. "Kohutav on sõita. Kui tee jääb kuivaks, läheb väga keeruliseks. Loodetavasti saame kiiruskatseteks vihma, see tuleks abiks," sõnas waleslane, kes peab reedel teed puhastama.

Rally2 autode seas oli kiireim Gus Greensmith (Toyota) ajaga 4.28,4, teine koht läks jagamisele Romet Jürgensoni (M-Sport Ford) ja Taylor Gilli (Škoda) vahel, kes läbisid katse ajaga 4.31,2. Robert Virves (Škoda) sai seitsmenda koha (4.32,8).

Virves on võitnud WRC2 klassis kõik neli sõitu, milles ta sel hooajal osalenud on. Sellega on ta kogunud 100 punkti ning saab Tšiilis võimaluse ka MM-tiitel kindlustada.

Tšiili MM-ralli esimene kiiruskatse algab Eesti aja järgi reedel kell 14.53. Kolme päevaga läbitakse 16 kiiruskatset kogupikkuses 311,18 kilomeetrit, otsustav punktikatse peetakse meie aja järgi pühapäeva õhtul.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

2026 ralli mm-etapid

22.-25. jaanuar Monte Carlo ralli

12.-15. veebruar Rootsi ralli

12.-15. märts Keenia ralli

9.-12. aprill Horvaatia ralli

23.-26. aprill Kanaari saarte ralli

7.-10. mai Portugali ralli

28.-31. mai Jaapani ralli

25.-28. juuni Kreeka ralli

16.-19. juuli Eesti ralli

30. juuli – 2. august Soome ralli

27.-30. august Paraguay ralli

10.-13. september Tšiili ralli

1.-4. oktoober Sardiinia ralli

11.-14. november Saudi Araabia ralli

viimased ralliuudised

21:38

Tšiili ralli testikatse kiireim oli Katsuta, Jürgenson oma klassi teine

09.09

Tšiili ralliks lubatakse ekipaažidele rohkem rehve

09.09

Jaspar Vaher ja Patrick Enok kogusid Itaalias asfaldikilomeetreid

07.09

Suninen kindlustas Walesis Euroopa meistritiitli

04.09

Rangluu murdnud Johnston Tšiilis kaarti ei loe

03.09

Jaspar Vaher stardib koos uue kaardilugejaga Itaalias asfaldirallil

03.09

MM-sarja sisenev rallivõistkond tuleb oma mootoriga

03.09

Sel nädalal võib selguda Hyundai tulevik ralli MM-sarjas

02.09

Hispaania rallilegendi sõnul toob Toyota rallivõistkond Celica tagasi

01.09

Prokuratuur soovib Toyota pealik Latvalale vanglakaristust

30.08

Kolmanda ralli järjest võitnud Pajari tegi ajalugu

30.08

Paraguay ralli esinelik mahub pühapäevase avakatse järel minuti sisse

29.08

VIDEO | Jürgenson tegi Paraguay rallil avarii

29.08

Jaspar Vaher vahetab kaardilugejat

28.08

Pajari kerkis Paraguay rallil liidriks, Jürgenson tõusis WRC2-s neljandaks

sport.err.ee uudised

21:38

Tšiili ralli testikatse kiireim oli Katsuta, Jürgenson oma klassi teine

21:35

VAATA OTSE | Austraalia ja Hispaania selgitavad välja viimase poolfinalisti Uuendatud

21:01

Maardu Linnameeskonna mäng peatati kihlveopettuse kahtluse tõttu

20:40

Saksamaa naiskond lülitas valitseva Euroopa meistri konkurentsist

20:09

Serbia peatreener Cretu: mäng Eestiga on nagu iga teine

19:44

EM-il hõbeda võitnud Topkin kindlustas koha 2028. aasta paralümpial

19:11

Vuelta temposõidul võidutses Küng, Roglic kerkis teiseks

18:32

3x3 korvpallikoondis alustab reedel EM-finaalturniiri

18:03

Eesti rannajalgpallikoondis sai väravaterohkes mängus Tšehhilt kaotuse

17:27

Lajal pääses Prantsusmaa Challengeril veerandfinaali

16:54

Teppan EM-i eel: peame igas mängus kaklema

16:19

Rikberg EM-i eel: meil ei ole põhjust kedagi karta, aga nõrka vastast pole

15:40

Nuudi laeks jäi teine ring

15:05

Niina Petrõkina avab võistlushooaja Tallinnas

14:35

Jalgpalliliit määras distsiplinaaruurimise ajaks kolm keeldu

14:20

USA viskas veerandfinaalis Ungarist ligi kaks korda rohkem punkte

13:50

Chelsea ja Leeds lõid kahe peale üheksa väravat

13:10

Lahtine sõit segas kaarte, kuid Vahtra sprintis end siiski kümne sekka

12:40

Rahvusvaheline uisuliit lükkas Valijeva apellatsiooni tagasi

11:35

Kimi Räikköneni poeg astub isa jälgedes

loetumad

09.09

Suure edu maha mänginud Austraalia pääses üle noatera veerandfinaali Uuendatud

09.09

Läti meeste võrkpallikoondis alustas EM-i võidukalt

09.09

Zhengi alistanud Rõbakina kerkib esmakordselt maailma esireketiks

08:00

Meistrite liiga: tiitlikaitsja PSG lõi kuus ja Barcelona viis väravat

12:40

Rahvusvaheline uisuliit lükkas Valijeva apellatsiooni tagasi

14:20

USA viskas veerandfinaalis Ungarist ligi kaks korda rohkem punkte

11:05

Kergejõustikuliit ei algata Taivo Mägi suhtes distsiplinaarjuurdlust

09.09

Puerto Rico jäi MM-i kaheksandikfinaalis Hiina pikkade vastu hätta

09.09

Messist saab Hispaania esiliigaklubi omanik

15:05

Niina Petrõkina avab võistlushooaja Tallinnas

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo