Tšiili ralli testikatse kiireim oli Katsuta, Jürgenson oma klassi teine

Katsuta sai 5,76 kilomeetri pikkusel testikatsel esmalt ajaks 4.26,0, kuid lihvis sellelt teisel läbimisel pea kümme sekundit maha ning ületas joone ajaga 4.16,2.

Jaapanlase aeg oli niivõrd võimas, et lähim konkurent, Hyundai sõitja Adrien Fourmaux (4.18,6) jäi temast 2,4 sekundi kaugusele. Soomlased Esapekka Lappi (Hyundai) ja Sami Pajari (Toyota) said kirja Fourmaux'st 0,1 sekundit kehvema aja (4.18,7). Esinelikule järgnesid veel Thierry Neuville (Hyundai; 4.19,0), Sebastien Ogier (Toyota; 4.19,1), Jon Armstrong (M-Sport Ford; 4.19,6) ja Josh McErlean (M-Sport Ford (4.23,2).

Oliver Solberg (Toyota) oli 4.23,2-ga üheksas ja MM-sarja üldliider Elfyn Evans (Toyota) sai 4.26,4-ga kümnenda koha, aga tahtis lihtsalt teeoludega tutvuda. "Kohutav on sõita. Kui tee jääb kuivaks, läheb väga keeruliseks. Loodetavasti saame kiiruskatseteks vihma, see tuleks abiks," sõnas waleslane, kes peab reedel teed puhastama.

Rally2 autode seas oli kiireim Gus Greensmith (Toyota) ajaga 4.28,4, teine koht läks jagamisele Romet Jürgensoni (M-Sport Ford) ja Taylor Gilli (Škoda) vahel, kes läbisid katse ajaga 4.31,2. Robert Virves (Škoda) sai seitsmenda koha (4.32,8).

Virves on võitnud WRC2 klassis kõik neli sõitu, milles ta sel hooajal osalenud on. Sellega on ta kogunud 100 punkti ning saab Tšiilis võimaluse ka MM-tiitel kindlustada.

Tšiili MM-ralli esimene kiiruskatse algab Eesti aja järgi reedel kell 14.53. Kolme päevaga läbitakse 16 kiiruskatset kogupikkuses 311,18 kilomeetrit, otsustav punktikatse peetakse meie aja järgi pühapäeva õhtul.