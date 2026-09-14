X!

Ralf Aron saavutas Silverstone'is vahelduvates oludes esikoha

Autosport
Ralf Aron (vasakult teine) saavutas koos tiimikaaslastega võidu
Ralf Aron (vasakult teine) saavutas koos tiimikaaslastega võidu Autor/allikas: Team Qatar by Iron Lynx
Autosport

Ralf Aron saavutas koos meeskonnakaaslastega Inglismaal Silverstone'i ringrajal toimunud European Le Mans sarja etapil GT3 autode klassis esikoha.

Ralf Aronile oli Silverstone'is toimunud 4-tunni sõit teiseks võistluseks pärast seljavigastusest tingitud pooleaastast pausi ja võistlustulle naasmise järel on nüüd eestlasel kirjas kaks võitu kahest sõidust, vahendab autosport.ee.

European Le Mans sarjas sõidetakse Goodyeari rehvidega ja nendega polnud Aronil varasemat kogemust, aga siiski jõudis ta vabatreeningute käigus uute rehvidega tutvust teha ja, nagu hilisem sõit näitas, ka korralikult kohaneda.

"Kuna meeskonnas on kolm sõitjat, siis on vabatreeningutel sõiduaeg suhteliselt piiratud, aga harjumine Goodyeari rehvidega kulges siiski hästi," kommenteeris Aron.

ELMS sarjas peab meeskonda kuuluma vähemalt üks Bronze-taseme sõitja, kelleks Team Qatar by Iron Lynx võistkonnas oli Katari sõitja Abdulla Ali Al-Khelaifi, ja kes peab ka sõitma kvalifikatsiooni.

"Abdulla on väga hea tasemega Bronze-sõitja ja ta näitaski kvalifikatsioonis head kiirust ning kindlustas meile GT3-klassi parima stardikoha," selgitas Aron, kes ise on Gold-taseme sõitja. "Ka meie Silver-taseme sõitja, sakslane Julian Hanses on oma taseme kohta väga kiire sõitja."

Võistlust Mercedes AMG GT-3 autol alustas Katari sõitja, kes lasi stardiga ühe konkurendi endast mööda ja andis oma vahetuse järel auto Aronile üle teisel kohal. Seejärel algas aga vihmasadu ja sõit osutus parajalt keeruliseks.

"Tegime sõitjate vahetuse virtuaalse turvaauto perioodil ja esialgu sain oma vahetust alustades alla slikkrehvid, aga siis hakkas vihma sadama ja seetõttu tegime teisegi boksipeatuse vahetamaks autole vihmarehvid," rääkis Aron. "Sellega langesime kümnendaks, aga märjal rajal õnnestus mul üllatavalt hästi sõit Goodyeari rehvidega ja tõusin taas liidriks. Viimase vahetuse sõitis Julian, kes tõi auto finišisse esimesena. Kogu tiim ja kõik kolm sõitjat tegid väga hea töö!"

Silverstone'is võistelnud teine Eesti sõitja Antti Rammo saavutas LMP3-klassis koos meeskonnakaaslastega DKR Engineering võistkonnast seitsmenda koha.

Järgmisena seisab Aronil ees võistlus Hiinas, kus septembri viimasel nädalavahetusel sõidetakse Shanghai ringrajal 8-tunni sõit.

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

viimased uudised

16:58

NFL-i hooaja esimesel pühapäeval skooriti rekordiliselt palju punkte

16:23

Arnover võitis kiirendusspordi Euroopa meistrivõistlused

15:49

Eesti võitis sportliku kepikõnni MM-il viis kuldmedalit

15:19

Ralf Aron saavutas Silverstone'is vahelduvates oludes esikoha

14:50

Malõgina jõudis WTA Challengeril põhiturniirile

14:26

Kaks väravat löönud Yamal aitas Barcelona viienda järjestikuse võiduni

13:53

Saalijalgpalli meistriliigas mängib uuel hooajal kuus võistkonda

13:32

Kohtunike viga kinkis Manchesteri derbis Haalandile värava ja Cityle võidu

12:57

Läti tuli ka 3x3 korvpalli Euroopa meistriks

12:28

Rõbakina tõusis maailma esireketiks, Malõgina tegi väikese tõusu

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

07.09

Andri Aganits: peame olema need, kes ise otsustavad mänge

07.09

Nõmme Unitedi tegevjuht uuest peatreenerist: Eric ei kõhelnud hetkekski

07.09

Tartu võrkpallijuht koondisest: minu meelest ei ole meil X-faktoriga mängijat

07.09

Olümpia jahilaskmise kõrval tegutseb ka arvukas Compak Sportingu harrastajaskond

02.09

Fedorova tulemus üllatas alaliitu: LA olümpia on mõistlik eesmärk

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

13.09

USA sai alguse ehmatusest üle ja krooniti taas maailmameistriks Uuendatud

13.09

Eesti jäi EM-il Taanile üllatuslikult kindlalt alla Uuendatud

13.09

FOTOD | Tallinna Maratoni võitis keenialane, Hussar teine Uuendatud

08:10

Zverev teenis USA-s karjääri teise slämmivõidu

13.09

Tšiilis teiseks tulnud Virves kindlustas WRC2 Challenger tiitli

13.09

Karmen Bruusi hooaja lõpetas operatsioon

13.09

Werro pani võimsale hooajal kuldse punkti, 100 meetris sündis hooaja tippmark

13.09

Hussarid tulid Eesti meistriks: publik ei lubanud alla anda

13.09

Uuel ringrajal võidutses Kimi Antonelli

10:12

Lajal parandas karjääri parimat kohta, esikümnes märgiline muutus

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo