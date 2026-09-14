Ralf Aron saavutas Silverstone'is vahelduvates oludes esikoha

Ralf Aronile oli Silverstone'is toimunud 4-tunni sõit teiseks võistluseks pärast seljavigastusest tingitud pooleaastast pausi ja võistlustulle naasmise järel on nüüd eestlasel kirjas kaks võitu kahest sõidust, vahendab autosport.ee.

European Le Mans sarjas sõidetakse Goodyeari rehvidega ja nendega polnud Aronil varasemat kogemust, aga siiski jõudis ta vabatreeningute käigus uute rehvidega tutvust teha ja, nagu hilisem sõit näitas, ka korralikult kohaneda.

"Kuna meeskonnas on kolm sõitjat, siis on vabatreeningutel sõiduaeg suhteliselt piiratud, aga harjumine Goodyeari rehvidega kulges siiski hästi," kommenteeris Aron.

ELMS sarjas peab meeskonda kuuluma vähemalt üks Bronze-taseme sõitja, kelleks Team Qatar by Iron Lynx võistkonnas oli Katari sõitja Abdulla Ali Al-Khelaifi, ja kes peab ka sõitma kvalifikatsiooni.

"Abdulla on väga hea tasemega Bronze-sõitja ja ta näitaski kvalifikatsioonis head kiirust ning kindlustas meile GT3-klassi parima stardikoha," selgitas Aron, kes ise on Gold-taseme sõitja. "Ka meie Silver-taseme sõitja, sakslane Julian Hanses on oma taseme kohta väga kiire sõitja."

Võistlust Mercedes AMG GT-3 autol alustas Katari sõitja, kes lasi stardiga ühe konkurendi endast mööda ja andis oma vahetuse järel auto Aronile üle teisel kohal. Seejärel algas aga vihmasadu ja sõit osutus parajalt keeruliseks.

"Tegime sõitjate vahetuse virtuaalse turvaauto perioodil ja esialgu sain oma vahetust alustades alla slikkrehvid, aga siis hakkas vihma sadama ja seetõttu tegime teisegi boksipeatuse vahetamaks autole vihmarehvid," rääkis Aron. "Sellega langesime kümnendaks, aga märjal rajal õnnestus mul üllatavalt hästi sõit Goodyeari rehvidega ja tõusin taas liidriks. Viimase vahetuse sõitis Julian, kes tõi auto finišisse esimesena. Kogu tiim ja kõik kolm sõitjat tegid väga hea töö!"

Silverstone'is võistelnud teine Eesti sõitja Antti Rammo saavutas LMP3-klassis koos meeskonnakaaslastega DKR Engineering võistkonnast seitsmenda koha.

Järgmisena seisab Aronil ees võistlus Hiinas, kus septembri viimasel nädalavahetusel sõidetakse Shanghai ringrajal 8-tunni sõit.