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Täht nautis mängu Belgiaga: ütlesime üksteisele alati - võrkpall on lihtne mäng

Võrkpalli Eesti koondis
Eesti võrkpallikoondis
Eesti võrkpallikoondis Autor/allikas: CEV
Võrkpalli Eesti koondis

Eesti meeste võrkpallikoondis kaotas EM-finaalturniiril esmaspäeval Belgiale 1:3 (17:25, 25:18, 21:25, 14:25). Muu hulgas iseloomustas Eesti koosseisu noorus, teiste seas sai pea kogu kohtumise platsil viibida ka nurgaründaja Tristan Täht.

"Tundsin end väga hästi väljakul. Selle noore pundiga see nooruse uljus - meil oli naljakas väljakul, nautisime, rääkisime geimide ja punktide vahel, kui olid suuremad rallid ja võitlesime kaitses: tegelikult on äge, noh. Võrkpall on lihtne mäng. See oli lause, mis kostus üle saja korra," lausus 21-aastane Täht intervjuus Volley.ee-le.

"Iga kord, kui punkti saime, tulime kokku, vahet pole, mis seis on, vahet pole, kui haige punkt oli, kui raske punkt oli, alati ütlesime üksteisele: võrkpall on lihtne mäng! Me ei tee seda enda jaoks raskeks, naudime."

"Kohati läks raskemaks, aga enamasti saime sellega päris hästi hakkama. Isegi see võitluslik geim, mille kaotasime - vaib tiimi sees oli ülipositiivne," jätkas Täht. "Kõik olid enamasti noored. Kusti [sidemängija Nõlvak] on ideaalne inimene sellisesse nooruslikku võistkonda. Ta on ise ka nii positiivne, naeratab, sobis väga hästi meile."

EM-il juba kaks kohtumist varasemalt kaotanud Eesti koondise jaoks oli üheks mängueelseks märksõnaks risk. "Video nagu video ikka - vaatasime, mida vastased teevad. Analüüsisime sidemängijat. Aga täna oli selge eesmärk rohkem riskida. Vabad käed rünnakul, vabad käed servil ja mängida lihtsalt ülijulgelt," selgitas Täht.

"Nad on mänginud Maailmaliigat, nad on ülitugev meeskond. Diagonaalründaja kuulub maailma parimasse klubisse. Seal on väga palju andekaid mängijaid, meie eesmärk oligi lihtsalt lõbutseda, nautida ja võtta neilt nii palju kui võimalik."

Serv tuli enam-vähem välja. "Vahepeal oleks võinud rohkem. Me riskisime hästi, aga tunnustust tuleb anda vastase liberole, kes on minu tiimikaaslane uuel aastal. Ta mängis ka ikkagi väga hea mängu. Vahepeal jäi vahele, aga enamasti sai päris hästi hakkama. Kaitses tegi meile suure peavalu. Mitu korda juba tähistad, punkt on läbi ja siis kuidagi jalaga või käega... nad mängisid väga hästi."

Eestil on nüüd tabelis kirjas vaid kolm kaotust. Ees seisavad veel kohtumised Hollandi ja Soomega. "Nüüd saame aru, et meie seis on üliraske. Me ise tegime seda endale ja pole kedagi süüdistada peale iseenda. Aga mängime Euroopa meistrivõistlusi, need on iga kahe aast tagant. See ei ole saal, kus iga päev mängid. Pead nautima, ei lase pead norgu ja mõtled, et võrkpall on lihtne mäng. Ja endast kõik anda, ei jää midagi muud üle."

Toimetaja: Siim Boikov

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Eesti mängud EM-il

11. september kl 20 Serbia – Eesti

13. september kl 15 Taani – Eesti

14. september kl 20 Eesti – Belgia

16. september kl 20 Holland – Eesti

17. september kl 20 Soome – Eesti

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