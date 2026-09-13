Eesti jäi EM-il Taanile üllatuslikult kindlalt alla

Nagu reedel Serbia vastu, ei suutnud Eesti Taani vastu avageimis eduseisu ära kasutada. Eesti juhtis 24:21 ehk meil oli kolm geimpalli, kuid Taani jõudis viigini. Eesti teenis ühe geimpalli veel, aga lõpuks võitis geimi 28:26 Taani.

Teist geimi alustas kindlamini Taani, minnes 3:0 ja 5:2 juhtima. Siis sai Eesti mängu paremini käima, jõuti ka 10:10 ja 12:12 viigini, aga juhtima ei suutnud Eesti kordagi minna ja Taani võitis geimi 25:22.

Kolmandas geimis läks Taani 4:2 ja 6:3 ette, aga Eesti püsis kannul ja pääses siis ka 9:8 juhtima. Selle peale võttis Taani koondise peatreener aja maha ja sealt naastes võideti kuus punkti järjest ehk mindi 14:10 ette. Sellest mõõnast Eesti enam ei toibunudki ja Taani võitis geimi väga kindlalt 25:16.

Kohtumine kestis tund ja 42 minutit. Eesti parim oli Märt Tammearu 12 punktiga, Timo Lõhmus lisas kümme, Renee Teppan üheksa ja Alex Saaremaa seitse punkti. Taanile tõi Mads Kyed Jensen koguni 19 punkti, Oskar Madsen lisas 16 ja Tobias Hougs Kjär 10 punkti.

Taanil on nüüd kolmest mängust kirjas kaks võitu, millega minnakse vähemalt ajutiselt C-alagruppi juhtima. Õhtul kohtub esimesed kaks mängu võitnud Soome Serbiaga. Eesti on kahe kaotusega viies, samuti mõlemad mängud kaotanud Holland on viimasel ehk kuuendal kohal.

Esmaspäeval läheb Eesti kell 20 algavas kohtumises vastamisi Belgiaga, kel on kirjas üks võit ja üks kaotus. ERR-i spordiportaal vahendab mängu otseblogis.

Enne mängu:

Eesti alustas turniiri võitlusliku mänguga Serbia vastu, kuid lõpuks tuli siiski tunnistada serblaste 3:1 (25:23, 26:24, 26:28, 25:22) paremust. Taani kaotas avamängus kindlalt 0:3 võõrustajale Soomele, kuid laupäeval alistasid nad kindlalt 3:0 (25:17, 25:20, 25:20) Hollandi.

Eesti senisest seitsmest EM-ist parim tulemus on olnud 11. koht, Taani on varem EM-finaalturniirile pääsenud viiel korral ja parimal juhul saadi 12. koht.

Omavahel on Eesti ja Taani kohtunud kolmel korral ja seni on taanlastele loovutatud vaid üks geim – 2013. aastal mängiti MM-valikmängus, kus Eesti võitis 3:0 ning 2015. aastal kohtuti Euroopa liigas, kus Eesti võitis avamängu 3:0 ja korduskohtumise 3:1.

"Taani avamäng EM-finaalturniiril Soomega oli selline, et Soome ei andnud neile mitte kuskilt midagi. Mis tähendab, et seal on väga korrektne blokk, väga võitluslik kaitse, vahet pole, kes platsi peal. Taanlastel oli äärmiselt raske skoorida. Sellepärast oli Soome ülekaal ilmne. Taani ei mänginud kogu oma potentsiaali välja," rääkis Eesti koondise peatreener Alar Rikberg reede õhtul. "Taanlastel oli enne EM-i väidetavalt ligi kümnel mehel toidumürgitusega probleeme. Iga päevaga läheb meestel seis paremaks. Taanist saan parema pildi ette homme (laupäeval – toim), kui nad mängivad oma teise mängu."

"Olen pärast sellist maratonlahingut ikkagi väga rahul graafikuga, et meil on homme vaba päev. Ja vaatame targalt, kes läheb pallisaali, kes teeb jõusaali. Kõik pilgud on suunatud puhtalt sellele, et olla kõige paremal viisil valmis Taaniks," jätkas Rikberg. "Praegu ei mõtle pikale turniirile, fookus on ainult üks – järgmine mäng."