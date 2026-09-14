Kivioja ja Räppo Ironman 70.3 MM-il kõrgesse mängu ei sekkunud

Naiste võistlus toimus laupäeval, 12. septembril. Kaidi Kivioja saavutas profisportlaste klassis 30. koha ajaga 4:48.00. Kivioja jäi võistlusega rahule. "Minu võistlus läks mu viimaseid võistluseid ja seda, et mu suurem eesmärk on Kona (täispika distantsi MM - toim), arvestades hästi. Mu ettevalmistus on suunatud sellele, et teha Konas täispikal Ironmanil hea võistlus ja laupäev oli hoopis teistsuguse iseloomuga," vahendab triatlon.ee Kivioja sõnu.

"Sain siit positiivse emotsiooni ja enesekindluse tagasi, sest mu keha töötas jälle normaalselt ja tundsin ennast rohkem iseendana. Viimane käik jäi küll puudu ja maailmameistrivõistluste tase on väga kõrge. Tulemus protokollis ei ole kõige säravam, aga sain Kona jaoks kaasa häid märke ja kinnitust, et liigun õiges suunas," lisas ta.

Meeste võistlus toimus pühapäeval ning profisportlaste klassis võistelnud Henry Räppo finišeeris 32. kohal ajaga 4:04.30. Räppo sõnul algasid mured juba vees. "Ujumise start ebaõnnestus ja jäin koheselt suuremasse kaklusesse. Ujumise teisel poolel suutsin ettepoole liikuda," rääkis eestlane.

Probleemid jätkusid ka ratta sadulas. "Kahjuks umbes 16 kilomeetri peal tundsin, et esirehv on tühi. Sain infot, et mehaanik ei ole kaugel ja sain umbes minutiga uue esijooksu. Kiirelt jõudsin järeldusele, et pidur käib vastu ja varujooksu rehv ei olnud ka võistlemiseks loodud," selgitas Räppo. "Põhitõusul suutsin mõned kohad tõusta, kuid raske oli motiveerida end, sest teadsin, et laskumisel ma lihtsalt ei veere nii kiiresti."

"Jooksul oli plaan joosta 3.20 tempos nii kaua kui jaksan. 15 km suutsin olla graafikus, aga lõpuosas langes tempo mõne sekundi võrra. Tulemus ei peegelda tegelikku vormi," lisas ta.

Naiste arvestuses tuli maailmameistriks ameeriklanna Taylor Knibb (4:19.24), meeste seas võidutses uusmeremaalane Hayden Wilde (3:50.51).