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Jürgenson katkestas Tšiilis kolmandal kiiruskatsel

Autoralli
Romet Jürgenson
Romet Jürgenson Autor/allikas: M-Sport Media
Autoralli

Autoralli MM-sarja 12. etapil Tšiilis hoiab kolme kiiruskatse järel üldarvestuses esikohta Oliver Solberg (Toyota). Robert Virves (Škoda) on WRC2 arvestuses teine, Romet Jürgenson (Ford) tegi kolmandal kiiruskatsel avarii ja katkestas.

Jürgenson sai esimesel kiiruskatsel oma klassis kirja paremuselt seitsmenda aja ja tõusis teisel kiiruskatsel saavutatud teise kohaga kokkuvõttes viiendaks. Järgmisel kiiruskatsel Jürgenson teisest vaheajapunktist kaugemale ei jõudnud ning veidi hiljem saabus ametlik kinnitus, et ta tegi avarii ja katkestas.

Virves alustas rallit kahe kolmanda kohaga ning teenis kolmandal kiiruskatsel prantslase Yohan Rosseli (Lancia) järel teise koha (+3,4). WRC2 kokkuvõttes on Virves hetkel teine, kaotust liidrile Nikolai Grjazinile (Lancia) on 8,1 sekundit. Kolmandal kohal olev austraallane Taylor Gill (Škoda) jääb eestlasest 6,4 sekundi kaugusele.

Tippkonkurentsis võitis esimese kiiruskatse Solberg, teisel kiiruskatsel oli nobedaim MM-sarja liider Elfyn Evans (Toyota) ning kolmandal kiiruskatsel pani oma paremuse maksma Thierry Neuville (Hyundai). Solberg edestab üldarvestuses Evansit 2,3 sekundiga, kolmas on Adrien Fourmaux (Hyundai; +17,7). Esikolmikule järgnevad Neuville (+20,4), Sebastien Ogier (Toyota; +20,9) ja Sami Pajari (Toyota; +23,0).

Takamoto Katsuta (Toyota) sõitis teist rallit järjest esimesel kiiruskatsel teelt välja ja pidi katkestama.

Eesti aja järgi reede hilisõhtul sõidetakse veel kolm kiiruskatset.

Toimetaja: Henrik Laever

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