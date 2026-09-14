X!

Zverev teenis USA-s karjääri teise slämmivõidu

Tennis
Alexander Zverev võidukarikaga
Alexander Zverev võidukarikaga Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Tennis

USA lahtistel tennisemeistrivõistlustel triumfeeris meeste üksikmängus esimesena asetatud Alexander Zverev, kellest sai profitennise ajastu neljas mees, kes on ühel hooajal võitnud enda kaks esimest slämmitiitlit.

Zverev (ATP 2.) alistas kolm tundi ja 33 minutit kestnud kohtumises kodupubliku ees enda esimeses slämmifinaalis mänginud ameeriklase Ben Sheltoni (ATP 9.) 6:3, 7:6 (2), 5:7, 6:2. Seejuures oli Shelton ainus top20 mängija, kelle Zverev kogu turniiri jooksul alistas ja alles teine esikümnemängija, kellest ta tänavusel hooajal jagu on saanud.

Zverev domineeris kohtumist kaks ja pool setti, aga kolmandas setis sai Shelton närvid paremini kontrolli alla ja suutis 6:5 eduseisus murda ja mängu neljandasse setti viia. Seal aga kaotas ta kohe avageimis enda servi ja uuesti murdis Zverev seitsmendas geimis, võttes kindla võidu. Kusjuures pärast viimast punkti ei saanud Zverev kohe aru, et on võitnud. Pärast matšpalli liikus ta enda boksi poole, kust vend andis talle märku, et ta võitis turniiri. Zverev vaatas teda korraks segaduses pilgul, enne kui käed tähistuseks üles tõstis. "Olin nii keskendunud, ma ei kuulnud lärmi, mul oli sellel hetkel selline tunnelnägemine, et keskendusin ainult ühele asjale. Ja tegelikult unustasin ka skoori, arvasin, et oli 5:1, mitte 6:2," selgitas Zverev hiljem.

29-aastane Zverev jõudis tänavu Austraalia lahtistel poolfinaali ja ülejäänud slämmiturniiridel finaali, võites neist kaks. "Tahan tänada enda tiimi. 30 aastat ei võitnud me ühtegi slämmi ja nüüd oleme kolme kuu jooksul kaks võitnud," sõnas Zverev, kes võidutses ka tänavustel Prantsusmaa lahtistel, teenides seal enda karjääri esimese slämmivõidu. "Ilmselt jumal nägi, kui kõvasti oleme vaeva näinud, kannatanud ja millist valu pidanud üle elama. Usun, et 2026 on tasu kõige selle eest, mis varem juhtus."

Esimest korda slämmifinaali jõudnud 23-aastane Shelton ütles, et see saavutus andis talle motivatsiooni. "Olen pettunud selles, kuidas finaal läks, aga rahul sellega, kuidas nende kahe nädala jooksul võitlesin," sõnas Shelton, kes alistas teel finaali tiitlikaitsja Carlos Alcarazi. "Olen õnnelik selle arengu üle, mida olen näidanud, aga kahtlemata see kaotus teeb haiget. Aga nüüd püüan paremaks saada ja Austraaliasse veel tugevamana minna."

Tänu heale turniirile kerkis Shelton maailma edetabelis üheksandalt realt neljandaks.

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

tenniseuudised

08:10

Zverev teenis USA-s karjääri teise slämmivõidu

13.09

Lajal kaotas taas Challengeri finaali

13.09

Harrison ja Skupski võitsid koos teise slämmiturniiri

13.09

Sabalenkast jagu saanud Rõbakina sai kolmanda slämmivõidu

12.09

Lajal pääses Prantsusmaal finaali

12.09

Zverev murdis kolmandat slämmiturniiri järjest finaali

11.09

Siniakova tegi USA lahtiste võiduga tenniseajalugu

11.09

Lajal loovutas veerandfinaalis vaid kolm geimi, Glinka langes välja

11.09

Kiira Paškov võitis Liepaja J100 turniiril paarismängu

11.09

USA lahtiste võitja selgitavad langev ja kerkiv esireket

10.09

Lajal pääses Prantsusmaa Challengeril veerandfinaali

10.09

Nuudi laeks jäi teine ring

10.09

Tennisekoondis peab Davise karikasarjas hakkama saama Lajali ja Glinkata

10.09

Zverev pääses suurema vaevata poolfinaali

09.09

Zhengi alistanud Rõbakina kerkib esmakordselt maailma esireketiks

multimeedia

sport.err.ee uudised

09:12

Soome jätkab EM-il täiseduga, Läti sai teise kaotuse

08:45

Vigastatud Sappinen lahkus väljakult kanderaamil

08:10

Zverev teenis USA-s karjääri teise slämmivõidu

13.09

Eesti soovib rahvusvahelisi saalihokiturniire veelgi võõrustada

13.09

Mistra pääses eurosarjas hõlpsalt edasi

13.09

USA sai alguse ehmatusest üle ja krooniti taas maailmameistriks Uuendatud

13.09

FOTOD | Tallinna Maratoni võitis keenialane, Hussar teine Uuendatud

13.09

VIDEO | Eesti võrkpallifännid ei lase kaotustest hoolimata tujul langeda

13.09

Eesti jäi EM-il Taanile üllatuslikult kindlalt alla Uuendatud

13.09

ETV spordisaade, 13. september

13.09

Enric Mas teenis karjääri esimese suurtuuri võidu

13.09

Solberg võitis Tšiili ralli, Toyota krooniti maailmameistriks

13.09

Tšiilis teiseks tulnud Virves kindlustas WRC2 Challenger tiitli

13.09

Mäsak ja Aktas jõudsid slämmiturniiril esikolmikusse

13.09

Marquez kerkis hispaanlaste pidupäevaks kujunenud etapiga üldliidriks

13.09

Eesti kettagolfarid tulid võistkondlikul MM-il pronksile

13.09

Harju JK Laagri sai teist korda järjest Paidest jagu Uuendatud

13.09

Karmen Bruusi hooaja lõpetas operatsioon

13.09

Aganits: me ei saanudki oma mängu käima

13.09

Nõlvak: meil ei olnud usust puudu, aga Taani sai nii hästi mängu veerema

loetumad

13.09

Eesti jäi EM-il Taanile üllatuslikult kindlalt alla Uuendatud

13.09

FOTOD | Tallinna Maratoni võitis keenialane, Hussar teine Uuendatud

13.09

USA sai alguse ehmatusest üle ja krooniti taas maailmameistriks Uuendatud

12.09

Hispaania andis USA-le kõva lahingu, kuid jäi ikkagi finaali ukse taha

13.09

Hussarid tulid Eesti meistriks: publik ei lubanud alla anda

13.09

Tšiilis teiseks tulnud Virves kindlustas WRC2 Challenger tiitli

13.09

Karmen Bruusi hooaja lõpetas operatsioon

13.09

Sabalenkast jagu saanud Rõbakina sai kolmanda slämmivõidu

12.09

Tiidrek Nurme võitis kümnendat korda Tallinna Sügisjooksu

13.09

Werro pani võimsale hooajal kuldse punkti, 100 meetris sündis hooaja tippmark

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo