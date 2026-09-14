Zverev teenis USA-s karjääri teise slämmivõidu

Zverev (ATP 2.) alistas kolm tundi ja 33 minutit kestnud kohtumises kodupubliku ees enda esimeses slämmifinaalis mänginud ameeriklase Ben Sheltoni (ATP 9.) 6:3, 7:6 (2), 5:7, 6:2. Seejuures oli Shelton ainus top20 mängija, kelle Zverev kogu turniiri jooksul alistas ja alles teine esikümnemängija, kellest ta tänavusel hooajal jagu on saanud.

Zverev domineeris kohtumist kaks ja pool setti, aga kolmandas setis sai Shelton närvid paremini kontrolli alla ja suutis 6:5 eduseisus murda ja mängu neljandasse setti viia. Seal aga kaotas ta kohe avageimis enda servi ja uuesti murdis Zverev seitsmendas geimis, võttes kindla võidu. Kusjuures pärast viimast punkti ei saanud Zverev kohe aru, et on võitnud. Pärast matšpalli liikus ta enda boksi poole, kust vend andis talle märku, et ta võitis turniiri. Zverev vaatas teda korraks segaduses pilgul, enne kui käed tähistuseks üles tõstis. "Olin nii keskendunud, ma ei kuulnud lärmi, mul oli sellel hetkel selline tunnelnägemine, et keskendusin ainult ühele asjale. Ja tegelikult unustasin ka skoori, arvasin, et oli 5:1, mitte 6:2," selgitas Zverev hiljem.

29-aastane Zverev jõudis tänavu Austraalia lahtistel poolfinaali ja ülejäänud slämmiturniiridel finaali, võites neist kaks. "Tahan tänada enda tiimi. 30 aastat ei võitnud me ühtegi slämmi ja nüüd oleme kolme kuu jooksul kaks võitnud," sõnas Zverev, kes võidutses ka tänavustel Prantsusmaa lahtistel, teenides seal enda karjääri esimese slämmivõidu. "Ilmselt jumal nägi, kui kõvasti oleme vaeva näinud, kannatanud ja millist valu pidanud üle elama. Usun, et 2026 on tasu kõige selle eest, mis varem juhtus."

Esimest korda slämmifinaali jõudnud 23-aastane Shelton ütles, et see saavutus andis talle motivatsiooni. "Olen pettunud selles, kuidas finaal läks, aga rahul sellega, kuidas nende kahe nädala jooksul võitlesin," sõnas Shelton, kes alistas teel finaali tiitlikaitsja Carlos Alcarazi. "Olen õnnelik selle arengu üle, mida olen näidanud, aga kahtlemata see kaotus teeb haiget. Aga nüüd püüan paremaks saada ja Austraaliasse veel tugevamana minna."

Tänu heale turniirile kerkis Shelton maailma edetabelis üheksandalt realt neljandaks.