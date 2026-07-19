Virves saavutas teist aastat järjest kodusel rallil WRC2-s esikoha

Eesti rallisõitja Robert Virves jätkas MM-sarjas oma võidukat seeriat, kui saavutas teist aastat järjest kodusel WRC Delfi Rally Estonial WRC2 võistlusklassis esikoha. Sel hooajal on ta punkte kogunud kolmel MM-rallil ning ühtlasi kõik võitnud.

Virves ja kaardilugeja Jakko Viilo (Škoda) kerkisid koduse ralli liidriks pärast teist katset ning ei loovutanud seejärel liidrikohta, pühapäevastele katsetele mindi vastu 10,1-sekundilise eduga lähimate konkurentide ees.

Kuigi soomlased Roope Korhonen ning Teemu Suninen (mõlemad Toyota) suutsid eelviimase katsega vahet väiksemaks lihvida, lõpetas eestlane kindlalt ning saavutas teist aastat järjest Rally Estonial esikoha. Lisaks pälvis ta kiireima eestlasena 25 000 euro suuruse auhinna.

"Hullumeelne, ma ei tea, kust alustadagi," rääkis kurnatud eestlane. "See oli mu karjääri kõige raskem ralli, algusest lõpuni oli gaas põhjas. Ma ei tunne end väga hästi, see oli üks suur katsumus. Pinge oli peal ja see oli mu tütre esimene ralli, pidin võitma! Suur tänu tiimile järjekordse veatu ralli eest, aitäh toetajatele!" rõõmustas võitja.

Teise koha sai Suninen, kes kustutas punktikatsel kaasmaalase sekundilise edu ning edestas lõpuks Korhoneni 1,2 sekundiga. Kümne parima hulka mahtus veel kolm eestlast: Patrick Enok (Škoda; +2.02,4) sai kuuenda, Romet Jürgenson (M-Sport Ford; +2.13,9) kaheksanda ning Joosep Ralf Nõgene (Toyota; +2.30,9) üheksanda koha. Karl Martin Volver (Toyota) MM-sarja punkte ei kogunud, aga saavutas Rally2 autode seas seitsmenda koha.

Juuli alguses 26. sünnipäeva tähistanud Virves on sel hooajal punkte kogunud ka Keenia ning Kreeka rallil, kus teenis samuti WRC2 võistlusklassis esikoha. Eestlane on kolme ralliga kogunud 75 punktiga ning kerkis MM-sarjas teisele kohale, viie ralliga 79 punkti kogunud Korhonen on vaid nelja punkti kaugusel. Kokku saab hooaja peale punkte teenida kuuel rallil.