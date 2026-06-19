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Tänak Rally Estonial ei osale: üsna kiirelt sai selgeks, et võimalusi pole

Autoralli
Ott Tänak
Ott Tänak Autor/allikas: Hyundai Motorsport
Autoralli

Eesti rallispordi aasta tippsündmus Rally Estonia toimub Tartu ja Lõuna-Eesti teedel juba vähem kui kuu aja pärast. Sel korral ilma 2019. aasta maailmameistri Ott Tänakuta.

Mullu novembris andis Tänak teada, et astub tippspordist kõrvale, et pühendada rohkem aega perekonnale. Kuigi lõplikult saarlane ust WRC maailmale ei sulgenud, kinnitas ta neljapäeval TV 3 uudistele, et tänavu Rally Estonial teda sõitmas ei näe.

"Eelmise aasta lõpus ütlesin, et see aasta saab olema paus. [Rally Estonia peakorraldaja Urmo Aavaga] rääkisime ka talve keskel sellest teemast, aga üsna kiirelt sai selgeks, et ega siin mingeid reaalseid võimalusi laual pole seda kõrgel tasemel teha," rääkis Tänak neljapäeval.

"Rohkem pole läbirääkimisi olnud ka, täna seda varianti kindlasti pole, et me seal stardis oleks," kinnitas maailmameister.

Neljapäeval, 16. juulil toimub kell 18 Tartus Raekoja platsil Rally Estonia traditsiooniline avashow, kus astuvad üles NOËP ja An-Marlen. Kell 19 algab stardipoodium, millele järgneb esmakordselt toimuv Rally1 autode demonstratsioonisõit pealtvaatajatele Tartu kesklinnas Vabaduse puiesteel stardipoodiumi vahetus läheduses. Service park ja EXPO-ala asuvad Eesti Rahva Muuseumi territooriumil, sissepääs on tasuta.

Tänavune ralli sõidetakse Tartus ning Tartu, Otepää, Elva, Kanepi, Kambja, Kastre, Luunja, Peipsiääre ja Mustvee valla teedel. Katsekilomeetreid koguneb kolme päevaga veidi üle 300.

Toimetaja: Anders Nõmm

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