Kohtunike viga kinkis Manchesteri derbis Haalandile värava ja Cityle võidu

City oli jäänud Phil Fodeni vastuolulise eemaldamise järel juba avapoolaja keskel kümnekesi, ent 60. minutil suunas Haaland võrku Joško Gvardioli tsenderduse. Värav esmalt tühistati, ent loeti siis ikkagi ära ning City võitiski lõpuks kohtumise 1:0, vahendab Soccernet.ee.

Väljakul fikseeriti Haalandile endale suluseis, aga videokordus kinnitas, et norralase liikumise kattis ära Unitedi kaitsja Patrick Dorgu väljasirutatud jalg. Seejärel asusid videokohtunikuna ametis olnud Mark Donohue ja tema abiline Blake Antrobus uurima teist aspekti – Gvardioli tsenderdust ründas ka City poolkaitsja Enzo Fernandez, kelle suluseisupositsioon oli söödu hetkel ilmselge. Fernandezt üritas omakorda takistada Unitedi kaitsja Lisandro Martinez.

Videokordus näitas, et pallini Fernandez ei küündinud. Seega ei kutsunud Donohue väljakukohtunik Michael Oliveri ekraani juurde kordusi vaatama, vaid luges tabamuse ise määrustepäraseks.

Varem PGMOL-i nime kandnud ja nüüd Pro Refi nime all tuntud kohtunike ühendus tunnistas siiski mõni tund hiljem, et otsus oli ekslik: "Enzo Fernandez ei tabanud palli, mis muudab igasuguse suluseisu puudutavad rikkumise subjektiivseks. VAR ei hinnanud seekord piisavalt Fernandezi positsiooni mõju mängule ja oleks pidanud peakohtunikule soovitama olukorra ülevaatust. Oleme pöördunud Manchester Unitedi poole ja tunnistanud, et aset leidis eksimus."

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Tulemused:

Coventry – Brighton 0:5

Manchester United – Manchester City 0:1