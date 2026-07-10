Rally Estoniaks valmistuv Nõgene: lähme head võistlust pakkuma

Eelmisel nädalal Lõuna-Eesti ralli neljanda kohaga lõpetanud Joosep Ralf Nõgene teeb uuel nädalal stardi ka kodusel MM-etapil. Kahel rallipäeval Lõuna-Eesti teedel koguti vajalikke kilomeetreid autoga kui ka uute Hankooki rehviga.

"Ma arvan, et pigem positiivselt. Kindlasti, mis just puudutab Rally Estoniat. Esiteks korraldajad olid teinud väga head tööd, ma ütleks, et üsna representatiivne ralli oli just Estonia vaates. Ja need katsed mis olidki võib olla kompaktsema pinnasega seal me saime hästi hakkama, mis ongi tegelikult oluline. Pehmetes oludes olime natuke hädas, seal natukene hävisime ja ei saanud seadet paika. Kindlasti tuleb veel ka rööbastes natukene vaeva näha. Peaasi, et sai sõita ja sain Hankookiga jälle sõita, ma arvan pigem ikka positiivne," ütles Nõgene ERR-ile.

Eelmisel aastal suudeti kodusel Rally Estonial Rally2 arvestuses teenida kaheksas koht. Sel aastal on noore rallimehe arvates konkurents veel tihedam.

"Päris valmis me veel ei ole, et meil on veel üks test enne Estoniat, kus me siis rakendame neid mõtteid, mis meil siin ralli jooksul kogunesid ja siis proovime autot veel paremaks saada. Ma arvan, et siin ka kaasmaalased on väitnud, et ega siin kerge ralli ei tule. Kui me võrdleme seda võistlusnimekirja eelmise aastaga, siis ma arvan, et seal on viis sõitjat juures, kes lähevad kindlasti pjedestaali peale sõitma. Ma mingit eesmärki praegu ei ütle, aga kindlasti lähme head võistlust pakkuma," sõnas rallimees.

Rally Estonia toimub järgmisel nädalal.