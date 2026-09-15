Leeds loputas Newcastle'it ja tõusis kolmandaks

Eelmise kolme liigamänguga kolm väravat löönud Leedsi väravapidu sai esmaspäeval alguse 32. minutil, kui Ao Tanaka pealelöök võttis rikošeti Newcastle'i poolkaitsjast Lewis Mileyst ja maandus väravas. Kõigest kaks minutit hiljem kasvatas vahet Jayden Bogle'i tabamus ning avapoolaja esimesel üleminutil skooris kolmanda värava Dominic Calvert-Lewin.

Sellega aga Leedsi väravapidu ei piirdunud, sest 59. minutil lõi kodumeeskonna neljanda värava Noah Okafor. Newcastle'i lohutusvärav sündis normaalaja viimasel minutil, mil täpne oli Bazoumana Toure.

Leeds sai kahe viigi kõrvale teise võidu ning tõusis liigatabelis tiitlikaitsja Arsenali ja Manchester City järel kolmandale kohale. Newcastle on viie punktiga 12. tabelireal.