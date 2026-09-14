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Soome jätkab EM-il täiseduga, Läti sai teise kaotuse

EM-finaalturniir
Soome võrkpallikoondis
Soome võrkpallikoondis Autor/allikas: CEV
EM-finaalturniir

Võrkpalli EM-finaalturniiril C-alagruppi võõrustav Soome jätkab täiseduga, meie lõunanaaber Läti sai aga D-alagrupis teise kaotuse.

Soome alistas kindlalt 3:0 (19, 21, 23) varasema Eesti koondise peatreeneri Gheorghe Cretu juhendatava Serbia koondise. Seejuures oli Soome kaotanud Serbiale viis järjestikust võistlusmängu geimigi võitmata. Ühtlasi pikendas Soome enda võiduseeria 13-mänguliseks.

C-alagrupis on seega liider kolmest mängust kolm võitnud Soome, teisel kohal on kaks võitu ja ühe kaotuse saanud Taani. Kolmas on Eesti koondise esmaspäevane vastane Belgia, kel kirjas üks võit ja üks kaotus ning nelja Serbia samuti ühe võidu ja ühe kaotusega. Eesti on viies ja Holland kuues.

D-alagrupis on kolmest mängust kolm võitu saanud nii Prantsusmaa kui Saksamaa. Pühapäeval alistas Prantsusmaa 3:1 Läti, teises pühapäevases matšis oli Türgi 3:1 parem Šveitsist. Järgmise mängu peab Läti teisipäeval, kui läheb vastamisi Šveitsiga.

A-alagrupis jätkavad kaotuseta võõrustaja Itaalia ja Sloveenia, neist esimesel on kolm ja teisel kaks võitu. Pühapäeval alistas Sloveenia 3:0 Rootsi, Itaalia oli 3:1 parem Slovakkiast.

B-alagrupis oli Poola 3:0 parem Põhja-Makedooniast ja Iisrael sai 3:2 jagu Portugalist. Kolme võiduga on alagrupis eesotsas nii Poola kui Ukraina.

Toimetaja: Maarja Värv

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Eesti mängud EM-il:

11. september kl 20 Serbia – Eesti

13. september kl 15 Taani – Eesti

14. september kl 20 Eesti – Belgia

16. september kl 20 Holland – Eesti

17. september kl 20 Soome – Eesti

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